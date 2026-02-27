¡No le falta un detalle! Receta de crema de langostinos y bolas de queso con frutos secos, de Joseba Arguiñano

Deja el queso crema fuera del refrigerador un par de horas antes de hacer las bolas. Si está demasiado frío, será difícil de mezclar y quedará grumoso.

Ingredientes, para 4 personas

16 langostinos crudos

1 puerro

1 cebolla

2 zanahorias

250 g de calabaza

20 ml de brandy

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes Crema de langostinos | antena3.com

Para las bolas de queso con frutos secos:

200 g de queso crema

75 g de pistachos pelados y picados

50 g de nueces peladas y picadas

50 g de arándanos secos

5 lonchas de panceta ahumada

Aceite de oliva virgen extra

18-20 tallos de cebollino fresco

2 ramas de eneldo

Ingredientes para las bolas de queso | antena3.com

Elaboración

Para la crema de langostinos, pela los langostinos (mantén la punta de la cola sin pelar). Reserva las cáscaras y las cabezas. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Incorpora 8 langostinos y sofríelos durante un par de minutos. Retíralos a un plato y resérvalos.

Incorpora 8 langostinos y sofríelos | antena3.com

Pela y trocea el puerro (con la parte verde), la cebolla, la zanahoria y la calabaza. Incorpora las hortalizas a la cazuela y deja que se pochen durante 20 minutos aproximadamente. Introduce las cabezas y las pieles de los langostinos. Aplasta un poco las cabezas para que suelten más el sabor. Vierte el brandy y flambea (siempre con el extractor apagado). Cubre con agua caliente. Añade los 8 langostinos que habías salteado y cocina durante 20 minutos más. Tritura hasta conseguir una crema fina. Cuela y resérvala caliente.

Incorpora las hortalizas a la cazuela y deja que se pochen | antena3.com

Para las bolas de queso, corta la panceta en daditos y sofríelos en una sartén con un chorro de aceite de oliva, hasta que estén bien dorados y crujientes. Escurre sobre papel absorbente de cocina y ponlos en un bol. Añade los pistachos, las nueces y los arándanos (reserva un puñado de cada grupo para rebozar al final). Agrega el queso. Pica finamente el cebollino y el eneldo, y añádelos. Mezcla bien y haz bolas pequeñas. Deja enfriar en el frigorífico para que endurezcan.

Mezcla bien y haz bolas pequeñas | antena3.com

Mezcla en un bol los pistachos, las nueces y los arándanos que habías reservado y reboza las bolas de queso en esta mezcla. Reserva.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los otros 8 langostinos y saltéalos a fuego vivo durante 1-2 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Reparte la crema de langostinos en 4 platos hondos. Sirve 3 bolas de queso y 2 langostinos por ración. Decora con perejil.