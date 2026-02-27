Antena3
Para 4 personas

¡No le falta un detalle! Receta de crema de langostinos y bolas de queso con frutos secos, de Joseba Arguiñano

Tienes que probar esta receta que ha elaborado Joseba Arguiñano de crema de langostinos a la que no le falta el más mínimo detalle. Una combinación perfecta de sabores que sorprenderá a todos tus invitados.

Deja el queso crema fuera del refrigerador un par de horas antes de hacer las bolas. Si está demasiado frío, será difícil de mezclar y quedará grumoso.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 langostinos crudos
  • 1 puerro
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 250 g de calabaza
  • 20 ml de brandy
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Para las bolas de queso con frutos secos:

  • 200 g de queso crema
  • 75 g de pistachos pelados y picados
  • 50 g de nueces peladas y picadas
  • 50 g de arándanos secos
  • 5 lonchas de panceta ahumada
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 18-20 tallos de cebollino fresco
  • 2 ramas de eneldo
Elaboración

Para la crema de langostinos, pela los langostinos (mantén la punta de la cola sin pelar). Reserva las cáscaras y las cabezas. Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Incorpora 8 langostinos y sofríelos durante un par de minutos. Retíralos a un plato y resérvalos.

Pela y trocea el puerro (con la parte verde), la cebolla, la zanahoria y la calabaza. Incorpora las hortalizas a la cazuela y deja que se pochen durante 20 minutos aproximadamente. Introduce las cabezas y las pieles de los langostinos. Aplasta un poco las cabezas para que suelten más el sabor. Vierte el brandy y flambea (siempre con el extractor apagado). Cubre con agua caliente. Añade los 8 langostinos que habías salteado y cocina durante 20 minutos más. Tritura hasta conseguir una crema fina. Cuela y resérvala caliente.

Para las bolas de queso, corta la panceta en daditos y sofríelos en una sartén con un chorro de aceite de oliva, hasta que estén bien dorados y crujientes. Escurre sobre papel absorbente de cocina y ponlos en un bol. Añade los pistachos, las nueces y los arándanos (reserva un puñado de cada grupo para rebozar al final). Agrega el queso. Pica finamente el cebollino y el eneldo, y añádelos. Mezcla bien y haz bolas pequeñas. Deja enfriar en el frigorífico para que endurezcan.

Mezcla en un bol los pistachos, las nueces y los arándanos que habías reservado y reboza las bolas de queso en esta mezcla. Reserva.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén, introduce los otros 8 langostinos y saltéalos a fuego vivo durante 1-2 minutos. Espolvorea con perejil picado.

Reparte la crema de langostinos en 4 platos hondos. Sirve 3 bolas de queso y 2 langostinos por ración. Decora con perejil.

