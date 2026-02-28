Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La hermana de Harun

Maral, la residente que puso patas arriba la recta final de Renacer y que ha aprendido a base de errores

La hermana de Harun no paró hasta romper el matrimonio de Uras, pero, una vez conseguido su objetivo, se dio cuenta de que eso no le iba a asegurar la felicidad.

Maral

Maral.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Maral llegó a Renacer para revolucionarlo todo. La residente llegó a la Fundación Peran con una seguridad arrolladora y se fijó en Uras desde el principio. No le importó que estuviese casado.

Maral no paró hasta que Uras cayó en sus garras y rompió su matrimonio con Seren. La joven los pilló dándose un beso en el hospital y, minutos después, tuvo un accidente que casi le costó la vida.

Maral humilla a Uras con un beso forzado y lo deja sin palabras: “¿El de antes fue como este?”

Después de romperse el matrimonio de Uras y Seren y a pesar de tener a todo el mundo en contra, Maral y el hijo de Bahar iniciaron una relación. La residente sentía que había ganado una batalla y no pensaba en el sufrimiento de Seren.

Uras y Maral sorprendieron a todos al casarse de manera clandestina y presentarse en la mansión de Bahar como marido y mujer. A la médica no le quedó más remedio que aceptar la decisión de su hijo e intentó que Maral se sintiese cómoda en su casa.

Sin embargo, poco después de empezar a convivir, Uras y Maral se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban y han tomado la decisión de separarse y tomar caminos separados.

La relación con Harun

Cuando conocimos a Harun y Maral, su relación no era buena. De hecho, al principio, nadie sabía que eran hermanos y ellos prefirieron mantenerlo en secreto para que no sospechasen de un trato de favor en el hospital.

Después de la operación a la que tuvo que someterse Harun, Maral le echó en cara que nunca se había sentido querida por su parte y que por eso le costaba trabajo llamarlo y tratarlo de hermano’.

Tras esta conversación y después de darse cuenta de que no era tarde para intentar mejorar su relación, Harun intentó acercarse a Maral y comprenderla y nos regalaron momentos muy emotivos juntos.

Harun y Maral

Harun y Maral

Además, a pesar de apostar por su relación con Çagla y de irse a vivir con ella, Harun no ha querido dejar de lado a su hermana y la ha invitado también a convivir con ellos. ¡Esperamos que les vaya genial a los tres a partir de ahora!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Maral

Maral, la residente que puso patas arriba la recta final de Renacer y que ha aprendido a base de errores

Suna y Abidin

A la tercera va la vencida: Suna y Abidin por fin sellan su gran historia de amor

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

Gabriel, en shock al ver a Beatriz en su casa: ¡su primera mujer se ha ganado la confianza de Begoña!
Capítulo 508

Gabriel, en shock al ver a Beatriz en su casa: ¡su primera mujer se ha ganado la confianza de Begoña!

Aumenta el tonteo entre Paula y Tasio en sus clandestinas clases de ajedrez: “El rey está acorralado”
Capítulo 508

Aumenta el tonteo entre Paula y Tasio en sus clandestinas clases de ajedrez: “El rey está acorralado”

Beatriz se acerca a Begoña… ¡y un ladrón le roba el bolso!
Capítulo 508

Beatriz se acerca a Begoña… ¡y un ladrón le roba el bolso!

La primera mujer de Gabriel finge un encuentro casual con la enfermera y acaba necesitando su ayuda después de que alguien le robe el bolso.

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: “Todos tenemos un mal día”
Capítulo 508

Valentina y Andrés acercan posturas tras su desencuentro: “Todos tenemos un mal día”

Los dos se disculpan por sus respectivas actitudes y parece que cada día se entienden mejor.

Seren

Seren, una mujer con carácter que se creció ante las adversidades

¿Volverá Seyran a la vida de Ferit?

El destino mueve ficha: ¿están Ferit y Seyran condenados a entenderse?

Perdiendo el juicio, la nueva serie para el prime time de Antena 3, completa su reparto e inicia su rodaje

Perdiendo el juicio llega líder y es la serie nacional más vista de la noche

Publicidad