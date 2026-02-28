Maral, la residente que puso patas arriba la recta final de Renacer y que ha aprendido a base de errores

Maral llegó a Renacer para revolucionarlo todo. La residente llegó a la Fundación Peran con una seguridad arrolladora y se fijó en Uras desde el principio. No le importó que estuviese casado.

Maral no paró hasta que Uras cayó en sus garras y rompió su matrimonio con Seren. La joven los pilló dándose un beso en el hospital y, minutos después, tuvo un accidente que casi le costó la vida.

Después de romperse el matrimonio de Uras y Seren y a pesar de tener a todo el mundo en contra, Maral y el hijo de Bahar iniciaron una relación. La residente sentía que había ganado una batalla y no pensaba en el sufrimiento de Seren.

Uras y Maral sorprendieron a todos al casarse de manera clandestina y presentarse en la mansión de Bahar como marido y mujer. A la médica no le quedó más remedio que aceptar la decisión de su hijo e intentó que Maral se sintiese cómoda en su casa.

Sin embargo, poco después de empezar a convivir, Uras y Maral se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban y han tomado la decisión de separarse y tomar caminos separados.

La relación con Harun

Cuando conocimos a Harun y Maral, su relación no era buena. De hecho, al principio, nadie sabía que eran hermanos y ellos prefirieron mantenerlo en secreto para que no sospechasen de un trato de favor en el hospital.

Después de la operación a la que tuvo que someterse Harun, Maral le echó en cara que nunca se había sentido querida por su parte y que por eso le costaba trabajo llamarlo y tratarlo de hermano’.

Tras esta conversación y después de darse cuenta de que no era tarde para intentar mejorar su relación, Harun intentó acercarse a Maral y comprenderla y nos regalaron momentos muy emotivos juntos.

Además, a pesar de apostar por su relación con Çagla y de irse a vivir con ella, Harun no ha querido dejar de lado a su hermana y la ha invitado también a convivir con ellos. ¡Esperamos que les vaya genial a los tres a partir de ahora!