A la tercera va la vencida: Suna y Abidin por fin sellan su gran historia de amor

A la tercera va la vencida. Por fin, tras un camino lleno de obstáculos, Suna y Abidin han conseguido cumplir su sueño y ya son marido y mujer. Su historia de amor comenzó desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas, pero el destino no se lo puso nada fácil.

Han pasado por muchísimas cosas para llegar hasta aquí. Suna tuvo que enfrentarse a dos matrimonios que no quería, mientras que Abidin intentó rehacer su vida llegando incluso a pedirle matrimonio a Aysel.

Hemos sufrido con ellos en cada desencuentro, en cada mirada de celos y en cada vez que el deber les obligaba a estar separados. Sin embargo, su amor ha demostrado ser más fuerte que cualquier impedimento, y esta vez sí, han conseguido vivir su propio cuento de hadas.

Lo más especial de esta pareja es que la química traspasa la pantalla. Los actores que dan vida a Suna y Abidin también están casados en la vida real, lo que hace que cada gesto y cada abrazo en la serie se sienta mucho más real y emocionante para todos nosotros ¡Qué alegría verlos por fin felices!