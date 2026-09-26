El truco de Arguiñano para darle forma a las hamburguesas con las manos sin pringarse: “Si no, se os pega”

Karlos Arguiñano ha sorprendido con una receta de hamburguesas de lentejas, un plato ideal para introducir las legumbres en las comidas de los más pequeños, y con la que también pueden meterse en el mundo de la cocina.

Es una receta fácil y divertida, que hará que se chupen los dedos, aunque en el momento de elaborar la receta, es posible que las manos acaben muy pringosas. Por ello, el chef ha compartido un truco para poder darle forma a las hamburguesas y no pringarse en el intento.

Con este truco, Karlos Arguiñano ha agarrado con las manos las lentejas, mezcladas con el arroz y la verdura, y ha conseguido darle forma de manera perfecta. ¡Este truco también sirve con la carne picada!

“Si no, se os pega”, avisa el veterano chef. En el vídeo de arriba te explica este truco tan sencillo y efectivo, ¡dale al play y no te lo pierdas!