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El desafío de Aitor sobre el escenario de La Voz: “Es una de las mejores canciones”

Aitor ha interpretado ‘Father and Son’ en La Voz y Mika ha querido agradecerle la elección de una canción tan especial.

Aitor, talent de La Voz

El desafío de Aitor sobre el escenario de La Voz: “Es una de las mejores canciones”

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Celia Gil
Celia Gil
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Aitor se ha subido al escenario de La Voz para interpretar ‘Father and Son’, de Cat Stevens. Para el talent, enfrentarse a las Audiciones a ciegas ha supuesto todo un desafío y una oportunidad para superar sus propios límites.

Con una canción cargada de emoción, Aitor ha tratado de demostrar todo lo que lleva dentro y convencer a los coaches para continuar su aventura en el programa.

Aunque ninguno se ha girado, Mika ha querido destacar especialmente la elección del tema y le ha dado las gracias por llevarlo al escenario de La Voz. El coach ha asegurado que se trata de “una de las mejores canciones escritas de la historia de la música”.

Aitor se lleva así unas bonitas palabras de Mika después de afrontar uno de los retos más importantes de su vida.

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