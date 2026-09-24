Con 4 ingredientes
Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”
Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha elaborado un plato de pollo sencillo en el que con pocos ingredientes conseguimos un resultado fantástico. No te pierdas esta rica receta paso a paso de la mano de Karlos Arguiñano.
Publicidad
Ingredientes (4 p.):
- 4 muslos de pollo (con su contramuslo)
- 1 kg de tomates maduros
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 2 patatas
- 150 ml de vino tinto
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta los muslos de pollo separando el contramuslo del jamoncito. Sazona y fríelos en la tartera hasta que estén bien dorados por ambos lados. Retira y resérvalos.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los tomates y córtalos en rodajas. Sazona y cocínalos durante 12-14 minutos.
Pela y pica los ajos y la cebolla y sofríe todo en la tartera donde has dorado el pollo. Sazona y deja pochar durante 10-12 minutos. Vierte el vino tinto y deja que reduzca. Introduce el tomate y el pollo. Tapa y cocina el conjunto a fuego medio durante 10-12 minutos. Espolvorea perejil picado al gusto.
Mientras se termina de cocinar el pollo, haz los chips. Para ello, calienta un dedo de aceite en una sartén. Pela las patatas y haz láminas finas con ayuda de un pelador. Introdúcelas en la sartén y fríelas a fuego vivo hasta que estén crujientes y doradas. Retíralas a una fuente con papel absorbente de cocina y sazónalas.
Sirve un muslo y un contramuslo en cada plato. Salsea y acompaña con los chips. Decora con una hoja de perejil.
Consejo:
Si los tomates son de temporada y están bien maduros, apenas necesitarán ayuda. Sin embargo, si notas la salsa ácida, corrígela con una pizca de azúcar.
Publicidad