Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Con 4 ingredientes

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Cocina abierta de Karlos Arguiñano ha elaborado un plato de pollo sencillo en el que con pocos ingredientes conseguimos un resultado fantástico. No te pierdas esta rica receta paso a paso de la mano de Karlos Arguiñano.

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 4 muslos de pollo (con su contramuslo)
  • 1 kg de tomates maduros
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 2 patatas
  • 150 ml de vino tinto
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta los muslos de pollo separando el contramuslo del jamoncito. Sazona y fríelos en la tartera hasta que estén bien dorados por ambos lados. Retira y resérvalos.

Sazona y fríe los muslos
Sazona y fríe los muslos | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los tomates y córtalos en rodajas. Sazona y cocínalos durante 12-14 minutos.

Pela y pica los ajos y la cebolla y sofríe todo en la tartera donde has dorado el pollo. Sazona y deja pochar durante 10-12 minutos. Vierte el vino tinto y deja que reduzca. Introduce el tomate y el pollo. Tapa y cocina el conjunto a fuego medio durante 10-12 minutos. Espolvorea perejil picado al gusto.

Vierte el vino y deja que reduzca
Vierte el vino y deja que reduzca | antena3.com

Mientras se termina de cocinar el pollo, haz los chips. Para ello, calienta un dedo de aceite en una sartén. Pela las patatas y haz láminas finas con ayuda de un pelador. Introdúcelas en la sartén y fríelas a fuego vivo hasta que estén crujientes y doradas. Retíralas a una fuente con papel absorbente de cocina y sazónalas.

Termina el pollo con el sofrito
Termina el pollo con el sofrito | antena3.com

Sirve un muslo y un contramuslo en cada plato. Salsea y acompaña con los chips. Decora con una hoja de perejil.

Consejo:

Si los tomates son de temporada y están bien maduros, apenas necesitarán ayuda. Sin embargo, si notas la salsa ácida, corrígela con una pizca de azúcar.

Receta de pan de aceitunas y tomate seco de Joseba Arguiñano

¡Una hogaza de diez!: Receta de pan de aceitunas y tomate seco de Joseba Arguiñano

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla

Imbroda exige "límites" al Gobierno: "Lo de Marruecos fue pasividad activa y lo de España, ridículo"

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta

Iván Redondo acusa a Sánchez de hacer "flip-flopper" sobre los fallos de Marruecos en Ceuta

Lola Índigo, coach de La Voz
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: ¿Conseguirá sorprender a los coaches esta finalista de La Voz Kids?

ESPERANZA AGUIRRE
Entrevista

Esperanza Aguirre carga contra Yolanda Díaz: "Por el bien de los españoles espero que esta señora se vaya a la OIT"

MARICARMEN
DESAHUCIO

El desahucio de Maricarmen: ¿Dónde ha pasado su primera noche? Miles de personas se movilizan por toda España

Maricarmen abandona forzosamente el que ha sido su hogar durante más de setenta años. Una situación que le ha generado un ataque de ansiedad por el que ha tenido que ser hospitalizada.

CHEMA ZAPATERO
ZAPATERO

Chema Crespo, amigo de Zapatero, tras su versión sobre el origen de las joyas: "Se tambalean sus alegatos sobre la ética en política"

El director general de Diario Público ha explicado que el expresidente está centrado en conseguir las pruebas que sostengan su defensa ante el juez. Aunque mantiene su confianza personal en él, ha reconocido que ahora también deberá afrontar un "juicio moral" y recuperar su credibilidad ante la ciudadanía.

Gabriela Guillén

La respuesta de Gabriela Guillén a la denuncia de una de sus extrabajadoras: "Es una oportunista"

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Le va a molestar a Marruecos"

Samir Bennis considera que no es el momento para la la visita del rey a Ceuta: "Marruecos se va a molestar"

CEUTA ESPAÑA

Himno de España y bandera de Ceuta: Ernesto Valero, 'El banderitas', que anima y defiende la españolidad de la ciudad autónoma

Publicidad