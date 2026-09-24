Todo un espectáculo
Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta
Karlos Arguiñano ha elaborado un postre a petición de una espectadora. Una tarta de toda la vida en la que ha puesto mucho cariño y esta hecha con solo cuatro ingredientes. ¿Te atreves a probar?
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Ingredientes (4-6 p.):
- 300 g de avellanas peladas
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 2 cucharadas de sémola de trigo (fina)
- mantequilla y harina para el molde
- menta para decorar
Elaboración:
Tritura las avellanas hasta que queden en trocitos pequeños. Resérvalas.
Separa las claras de los huevos de las yemas.
Pon las yemas con el azúcar en un bol y móntalas con la batidora de varillas. Incorpora las avellanas y la sémola. Mezcla bien.
Monta las claras a punto de nieve. Incorpóralas al bol de la masa poco a poco, mezclando suavemente con movimientos envolventes para que no se bajen.
Unta un molde con mantequilla, fórralo con papel de horno y espolvoréalo con harina. Vierte la mezcla en el molde. Hornea a 180ºC (con el horno precalentado) durante 35 minutos. Deja enfriar.
Trocea la tarta y sírvela con hojas de menta.
Consejo:
No tritures las avellanas en exceso para que queden granulosas y no se conviertan en polvo fino o pasta, de esta manera la tarta quedará con más textura.
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