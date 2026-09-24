Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Ingredientes (4-6 p.):

300 g de avellanas peladas

3 huevos

200 g de azúcar

2 cucharadas de sémola de trigo (fina)

mantequilla y harina para el molde

menta para decorar

Elaboración:

Tritura las avellanas hasta que queden en trocitos pequeños. Resérvalas.

Separa las claras de los huevos de las yemas.

Pon las yemas con el azúcar en un bol y móntalas con la batidora de varillas. Incorpora las avellanas y la sémola. Mezcla bien.

Monta las yemas | antena3.com

Monta las claras a punto de nieve. Incorpóralas al bol de la masa poco a poco, mezclando suavemente con movimientos envolventes para que no se bajen.

Mezcla los ingredientes con movimientos envolventes | antena3.com

Unta un molde con mantequilla, fórralo con papel de horno y espolvoréalo con harina. Vierte la mezcla en el molde. Hornea a 180ºC (con el horno precalentado) durante 35 minutos. Deja enfriar.

Vierte la mezcla en un molde para horno | antena3.com

Trocea la tarta y sírvela con hojas de menta.

Consejo:

No tritures las avellanas en exceso para que queden granulosas y no se conviertan en polvo fino o pasta, de esta manera la tarta quedará con más textura.