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Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Karlos Arguiñano ha elaborado un postre a petición de una espectadora. Una tarta de toda la vida en la que ha puesto mucho cariño y esta hecha con solo cuatro ingredientes. ¿Te atreves a probar?

Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

Un postre con mucho amor: Receta de tarta de avellanas de la abuela Vicenta

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4-6 p.):

  • 300 g de avellanas peladas
  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 2 cucharadas de sémola de trigo (fina)
  • mantequilla y harina para el molde
  • menta para decorar

Elaboración:

Tritura las avellanas hasta que queden en trocitos pequeños. Resérvalas.

Separa las claras de los huevos de las yemas.

Pon las yemas con el azúcar en un bol y móntalas con la batidora de varillas. Incorpora las avellanas y la sémola. Mezcla bien.

Monta las yemas
Monta las yemas | antena3.com

Monta las claras a punto de nieve. Incorpóralas al bol de la masa poco a poco, mezclando suavemente con movimientos envolventes para que no se bajen.

Mezcla los ingredientes con movimientos envolventes
Mezcla los ingredientes con movimientos envolventes | antena3.com

Unta un molde con mantequilla, fórralo con papel de horno y espolvoréalo con harina. Vierte la mezcla en el molde. Hornea a 180ºC (con el horno precalentado) durante 35 minutos. Deja enfriar.

Vierte la mezcla en un molde para horno
Vierte la mezcla en un molde para horno | antena3.com

Trocea la tarta y sírvela con hojas de menta.

Consejo:

No tritures las avellanas en exceso para que queden granulosas y no se conviertan en polvo fino o pasta, de esta manera la tarta quedará con más textura.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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