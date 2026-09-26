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Kika llega desde Portugal y conquista La Voz: “Estamos a tus pies”

La talent ha interpretado ‘I Put a Spell on You’ en el escenario de La Voz consiguiendo que Lola Índigo y Melendi cayesen rendidos ante su potente voz.

Kika, talent de La Voz

Kika llega desde Portugal y conquista La Voz: “Estamos a tus pies”

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Celia Gil
Celia Gil
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Kika ha viajado desde Portugal para cumplir su sueño en La Voz. La talent quiere una oprtunidad en La Voz y ha decidido interpretar ‘I Put a Spell on You’, de Nina Simone, y demostrar todo su potencial ante los cuatro coaches.

Melendi y Lola Índigo se han girado durante su actuación, abriendo una batalla por conseguir sumar su voz a sus respectivos equipos.

Lola ha quedado completamente impresionada y, nada más terminar la actuación, no ha dudado en mostrarle su admiración: “A tus pies”, ha dicho la coach. “Tu voz es gigante, tienes las tablas”, ha asegurado intentando convencerla.

Melendi también ha destacado la seguridad y el potencial de Kika sobre el escenario: “Se te ve una artista muy hecha”, ha señalado el asturiano.

Tras escuchar a los dos coaches y enfrentarse a una difícil decisión, Kika ha elegido a Lola Índigo para continuar su aventura en La Voz.

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