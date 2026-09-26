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En el próximo programa de La Voz: emoción, grandes voces y nuevo megabloqueo

Los coaches usarán todas sus armas ante nuevas voces que prometen emocionar, sorprender y desatar la competición.

Mika

En el próximo programa de La Voz: emoción, grandes voces y nuevo megabloqueo

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Celia Gil
Celia Gil
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La búsqueda de las mejores voces del país continúa. El próximo viernes, Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López deberán seguir sumando talents a sus equipos en las terceras Audiciones a ciegas.

Las Audiciones suben de nivel y la competición también. Los coaches cada vez tienen más claro qué buscan para sus equipos y no están dispuestos a dejar escapar las voces que les emocionan.

Los bloqueos y superbloqueos vuelven a entrar en juego y los piques se multiplican. ¡No te lo puedes perder! Descubre en el vídeo un pequeño avance de lo que nos espera el próximo viernes y si no puedes esperar, ya lo tienes disponible en atresplayer.

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