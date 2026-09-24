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El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

El cocinero nos ha enseñado un sencillo truco para elaborar unas patatas chips caseras muy crujientes en casa. El uso del pelador como herramienta para conseguir el corte fino y perfecto para ese tipo de patatas.

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha enseñado como hacer unas patatas chips caseras de una forma muy sencilla. Con el aceite muy caliente, el cocinero ha cogido el pelador y ha hecho el corte perfecto para que las patatas queden bien crujientes una vez fritas.

Receta de pollo entomatado con patatas de Arguiñano: “Una cazuela que sabe a gloria”

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“Esto es una maravilla” ha confesado el cocinero ante el resultado de estas ricas patatas. Un plato para comer de manera puntual que te va a sacar la mejor sonrisa en la mesa y que sirve para acompañar a cualquier comida.

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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