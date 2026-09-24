El secreto de las patatas chips de Karlos Arguiñano: “Me da que os vais a enganchar”

Karlos Arguiñano ha enseñado como hacer unas patatas chips caseras de una forma muy sencilla. Con el aceite muy caliente, el cocinero ha cogido el pelador y ha hecho el corte perfecto para que las patatas queden bien crujientes una vez fritas.

“Esto es una maravilla” ha confesado el cocinero ante el resultado de estas ricas patatas. Un plato para comer de manera puntual que te va a sacar la mejor sonrisa en la mesa y que sirve para acompañar a cualquier comida.