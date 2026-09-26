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Las lágrimas se apoderan de Zulema al no conseguir ningún giro durante su Audición

La talent ha interpretado ‘Wildflower’ en las Audiciones a ciegas de La Voz, pero no ha conseguido ningún giro.

Zulema, talent de La Voz

Las lágrimas se apoderan de Zulema al no conseguir ningún giro durante su Audición

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Celia Gil
Celia Gil
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Zulema ha llegado al escenario de La Voz dispuesta a demostrar todo su talento con ‘Wildflower’. La talent ha dejado momentos muy bonitos durante su actuación y lo ha intentado todo para conseguir que alguno de los coaches pulsara el botón.

Sin embargo, esta vez ningún sillón se ha girado. Al terminar la canción, Zulema no ha podido contener las lágrimas y se ha derrumbado ante los coaches.

Lola Índigo ha querido rápidamente quitarle importancia al resultado de su Audición y dedicarle unas palabras de ánimo: “Esto no define lo que tú eres, hasta dónde puedes llegar y todo lo que puedes conseguir”, le ha dicho.

El resto de coaches también ha mostrado su apoyo a Zulema, que se despide de La Voz rodeada de cariño y con un mensaje claro: un 'no' en las Audiciones no determina hasta dónde puede llegar con su música.

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