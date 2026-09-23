Para 4 personas
Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano: “Un plato lleno de colores y sabores”
Karlos Arguiñano ha propuesto una receta para festejar la entrada de la estación, un arroz de otoño. Un plato lleno de sabores en el que ha utilizado cuatro tipos de carnes. “Es un arroz de esto que se quedan en la memoria” ha confesado el cocinero.
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Ingredientes (4 p.):
- 400 g de arroz redondo
- 400 g de carnes variadas troceadas (costilla de cerdo, pollo, magro, conejo… )
- 80 g de chorizo curado
- 80 g de jamón serrano
- 80 g de panceta
- 100 g de setas de cardo
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- 100 ml de vino blanco
- 1 l de caldo de ave
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- 6-8 hebras de azafrán
- perejil
Elaboración:
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Sazona las carnes variadas y sofríelas en la cazuela hasta que se doren. Retíralas a una fuente y resérvalas.
Trocea la panceta, el jamón y el chorizo y sofríelos brevemente en la misma cazuela, durante 1 minuto aproximadamente. Retíralos a la fuente.
Pela y pica los ajos y la cebolla y sofríelos en la misma cazuela. Retira los rabos y las semillas del pimiento verde y el rojo (el rojo pélalo con un pelador), pícalos finamente y añádelos. Sazona y deja pochar durante 12-15 minutos. Pica las setas, añádelas y sigue pochando durante 4-5 minutos más. Agrega el tomate rallado y cocina hasta que se seque el sofrito.
Introduce el arroz y rehógalo. Vierte el vino y dale un hervor para que se evapore el alcohol. Agrega las hebras de azafrán y ajusta de sal. Incorpora la carne. Deja cocer a fuego vivo durante 5 minutos. Después, introdúcelo en el horno (previamente caliente) a 220ºC durante 12 minutos más.
Retira la cazuela del horno, cúbrela con un paño limpio y deja reposar el arroz durante 5 minutos.
Sirve y decora con perejil.
Consejo:
Para hacer este arroz, puedes usar las carnes que más te gusten o las que tengas disponibles en casa. Si quieres, también puedes añadirle un toque de pimentón dulce o picante.
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