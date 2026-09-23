Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano: “Un plato lleno de colores y sabores”

Ingredientes (4 p.):

400 g de arroz redondo

400 g de carnes variadas troceadas (costilla de cerdo, pollo, magro, conejo… )

80 g de chorizo curado

80 g de jamón serrano

80 g de panceta

100 g de setas de cardo

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 tomate

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

1 l de caldo de ave

aceite de oliva virgen extra

sal

6-8 hebras de azafrán

perejil

Elaboración:

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Sazona las carnes variadas y sofríelas en la cazuela hasta que se doren. Retíralas a una fuente y resérvalas.

Sofríe las carnes | antena3.com

Trocea la panceta, el jamón y el chorizo y sofríelos brevemente en la misma cazuela, durante 1 minuto aproximadamente. Retíralos a la fuente.

Pela y pica los ajos y la cebolla y sofríelos en la misma cazuela. Retira los rabos y las semillas del pimiento verde y el rojo (el rojo pélalo con un pelador), pícalos finamente y añádelos. Sazona y deja pochar durante 12-15 minutos. Pica las setas, añádelas y sigue pochando durante 4-5 minutos más. Agrega el tomate rallado y cocina hasta que se seque el sofrito.

Sofríe las verduras | antena3.com

Introduce el arroz y rehógalo. Vierte el vino y dale un hervor para que se evapore el alcohol. Agrega las hebras de azafrán y ajusta de sal. Incorpora la carne. Deja cocer a fuego vivo durante 5 minutos. Después, introdúcelo en el horno (previamente caliente) a 220ºC durante 12 minutos más.

Agrega el caldo al arroz | antena3.com

Retira la cazuela del horno, cúbrela con un paño limpio y deja reposar el arroz durante 5 minutos.

Sirve y decora con perejil.

Consejo:

Para hacer este arroz, puedes usar las carnes que más te gusten o las que tengas disponibles en casa. Si quieres, también puedes añadirle un toque de pimentón dulce o picante.