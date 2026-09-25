Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

El flamenco de Jhonatan pone la piel de gallina en La Voz: “Traspasas todo”

Jhonatan ha conquistado a los coaches cantando ‘Por culpa de tu cariño’ junto a su guitarra en el escenario de La Voz desatando una guerra entre los coaches.

Jhonatan, talent de La Voz

El flamenco de Jhonatan pone la piel de gallina en La Voz: “Traspasas todo”

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Nuestro siguiente talent es Jhonatan que llega a La Voz acompañado de su guitarra para interpretar ‘Por culpa de tu cariño’, de Camarón. Apenas han hecho falta unos segundos para que Lola Índigo haya pulsado el botón y, además, haya decidido bloquear a Pablo López.

Mika y Melendi también se han dado la vuelta para luchar por su voz. Pablo López quería hacer lo mismo, pero el movimiento de Lola le ha dejado sin ninguna posibilidad: “Hay guerra”, ha asegurado la coach tras utilizar una de sus armas.

Pablo se ha lamentado por no poder entrar en la batalla por Jhonatan y ha querido destacar todo lo que ha transmitido durante su actuación: “Lo que haces sentir, eso traspasa todo”.

Lola también ha quedado completamente impresionada con su interpretación: “Se me han puesto los pelos de punta”, ha confesado tras escucharle.

Después de escuchar a los coaches, Jhonatan ha tomado su decisión. El talent ha elegido a Lola Índigo para continuar su aventura en La Voz, haciendo que la estrategia de la coach haya salido a la perfección. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

Leticia, talent de La Voz

Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Jhonatan en La Voz

El flamenco de Jhonatan conquista el escenario: sigue en directo las segundas Audiciones a ciegas de La Voz

Jhonatan, talent de La Voz

El flamenco de Jhonatan pone la piel de gallina en La Voz: “Traspasas todo”

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

El consejo de Mika a Emma tras no conseguir entrar en La Voz: “Tienes mucho talento”
Actuación | Audiciones

El consejo de Mika a Emma tras no conseguir entrar en La Voz: “Tienes mucho talento”

Carlos conquista a los cuatro coaches y Mika apuesta por él: “No tengo opción”
Actuación | Audiciones

Carlos conquista a los cuatro coaches y Mika apuesta por él: “No tengo opción”

Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz
Actuación | Audiciones

Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz

Ningún coach de La Voz se ha girado con su versión de ‘Yo me quedo contigo’, pero todo estaba a punto de cambiar.

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada
Actuación | Audiciones

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada

Tras su paso por La Voz Kids, Irene ha regresado con su interpretación de ‘Envidia’, de Nathy Peluso, un tema con el que se ha llevado un espectacular pleno en La Voz.

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

Publicidad