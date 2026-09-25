El flamenco de Jhonatan pone la piel de gallina en La Voz: “Traspasas todo”

Nuestro siguiente talent es Jhonatan que llega a La Voz acompañado de su guitarra para interpretar ‘Por culpa de tu cariño’, de Camarón. Apenas han hecho falta unos segundos para que Lola Índigo haya pulsado el botón y, además, haya decidido bloquear a Pablo López.

Mika y Melendi también se han dado la vuelta para luchar por su voz. Pablo López quería hacer lo mismo, pero el movimiento de Lola le ha dejado sin ninguna posibilidad: “Hay guerra”, ha asegurado la coach tras utilizar una de sus armas.

Pablo se ha lamentado por no poder entrar en la batalla por Jhonatan y ha querido destacar todo lo que ha transmitido durante su actuación: “Lo que haces sentir, eso traspasa todo”.

Lola también ha quedado completamente impresionada con su interpretación: “Se me han puesto los pelos de punta”, ha confesado tras escucharle.

Después de escuchar a los coaches, Jhonatan ha tomado su decisión. El talent ha elegido a Lola Índigo para continuar su aventura en La Voz, haciendo que la estrategia de la coach haya salido a la perfección. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!