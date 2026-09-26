La emoción se desborda en La Voz: lágrimas, voces inolvidables y coaches dispuestos a todo

La lucha por conseguir a las mejores voces del país continúa en La Voz. Esta noche, Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López han luchado hasta el final por sus voces favoritas.

Los coaches han demostrado que no están dispuestos a dejar escapar ningún talent. Los bloqueos y superbloqueos han marcado buena parte de la noche y Mika incluso ha sacado el megabloqueo para hacerse directamente con Carlos después de que los cuatro coaches hayan pulsado por él.

La que más voces ha conseguido esta noche ha sido Lola Índigo, que ha sumado tres nuevos talents. Pablo López, Melendi y Mika tampoco se han quedado atrás y han incorporado dos voces cada uno a sus equipos.

Lola Índigo se convierte en la coach con más fichajes de la noche

Lola Índigo se ha convertido en la coach que más talents ha conseguido durante la segunda noche de Audiciones. Irene, Jhonatan y Kika se han unido a sus filas y su equipo ya cuenta con cinco voces.

La coach se ha emocionado con Irene y su interpretación de ‘Envidia’, hasta el punto de superbloquear a Pablo López para luchar por ella. Con Jhonatan también ha sacado sus armas y ha bloqueado a Pablo después de quedarse impresionada con su versión de Camarón. La coach ha logrado quedarse con el talent más flamenco que ha pisado el escenario hasta el momento.

Su tercer fichaje ha sido Kika. La talent ha llegado desde Portugal y ha conseguido que Lola y Melendi se girasen con ‘I Put a Spell on You’.

La estrategia de Pablo López funciona

Pablo López ha conseguido incorporar dos nuevas voces a su equipo y alcanza los seis talents.

Paz ha creado uno de los momentos más mágicos de la noche al piano con ‘Fuentes de Ortiz’. Tanto Pablo como Mika han querido contar con ella, pero la talent finalmente ha elegido al malagueño.

La batalla por Karim ha sido mucho más intensa. Tras conquistar a Lola, Mika y Pablo con ‘Aicha’, Pablo ha decidido superbloquear a Lola Índigo para aumentar sus posibilidades.

Una estrategia que ha terminado dando sus frutos porque Karim también ha elegido su equipo.

Melendi sigue construyendo su equipo con dos nuevos fichajes

Melendi también ha terminado la noche con dos nuevos talents y un total de cuatro voces en su equipo.

Enrique ha sorprendido a todos con su registro lírico interpretando ‘O mio babbino caro’. Melendi y Mika se han girado por él, pero el talent finalmente ha decidido continuar su camino junto al asturiano.

La historia de Aura ha sido muy diferente. La talent ha cantado por primera vez en público con ‘Yo me quedo contigo’ y no ha conseguido ningún giro durante su actuación. Sin embargo, Melendi ha tomado una decisión que ha cambiado su destino en La Voz y Aura se ha convertido en nueva integrante de su equipo.

Mika saca su arma definitiva para llevarse a los mejores talents

Mika tampoco ha querido quedarse atrás y ha incorporado dos nuevas voces, alcanzando los cuatro talents en su equipo.

Carlos ha provocado uno de los grandes momentos de la noche con ‘Bohemian Rhapsody’. Los cuatro coaches se han girado, pero Mika no ha querido correr ningún riesgo y ha utilizado el megabloqueo para llevárselo directamente. “Tengo que usar todas las armas, no tengo opción”, ha asegurado.

Susi ha sido su segundo fichaje. Su particular voz con ‘Waiting Room’ ha conquistado a Mika y Pablo, pero la conexión que ha sentido el primero ha terminado inclinando la balanza. “Te estaba escuchando y te estaba sintiendo”, le ha confesado antes de que Susi haya decidido unirse a su equipo.

Los equipos siguen creciendo y la batalla por conseguir las mejores voces no ha hecho más que empezar.