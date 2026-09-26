Karim arrasa en La Voz y Pablo juega todas sus cartas para llevárselo: “Tenía que luchar por ti”

Karim llega dispuesto a sorprender con su talento y su carisma en La Voz. El talent se ha subido al escenario para interpretar ‘Aicha’ y ha conseguido dejar boquiabiertos a los coaches.

Lola Índigo, Mika y Pablo López no han dudado en pulsar el botón durante su actuación: “¡Qué barbaridad, vas sobrado!”, ha asegurado Lola completamente sorprendida por lo que estaba escuchando.

La locura se ha desatado cuando Karim ha contado que vive en Granada y Lola ha aprovechado rápidamente esa conexión para intentar convencerle. Sin embargo, Pablo López tenía otros planes y ha decidido superbloquear a su compañera: “Es lo más feo que me han hecho nunca”, ha dicho Lola tras descubrir la jugada.

Pablo no estaba dispuesto a dejar escapar al talent. “Tenía que luchar por ti”, ha asegurado el coach para defender su estrategia.

Finalmente, y pese a los argumentos de Mika, Karim ha tomado su decisión y se ha ido directo al equipo de Pablo López, haciendo que la arriesgada jugada del malagueño haya salido a la perfección. ¡Menuda actuación se ha marcado en La Voz!