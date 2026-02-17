La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Tras no lograr conseguir dinero en todos los paneles anteriores debido a la superioridad de Olga, Jorge se ha plantado en la última tirada del ‘panel con bote’ con una cantidad de 975€.

El dilema entre intentar llegar al bote o resolver ha llevado a Jorge Fernández a realizar una encuesta entre el público, pidiendo que levantaran la mano quienes pensaran que debía resolver, lo elegido por la mayoría, o seguir tirando.

Tales han sido las dudas de Jorge que, después de resolver el panel, ha tenido la oportunidad de realizar la tirada sin ningún tipo de valor para comprobar si habría alcanzado un bote, que habría rozado tras caer en el ‘pierde turno’ contiguo.