Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de febrero

La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Jorge ha decidido resolver el panel en vez de intentar una última tirada para alcanzar el bote.

2_JorgeDudas

Jorge se planta y resuelve el panel con bote

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Tras no lograr conseguir dinero en todos los paneles anteriores debido a la superioridad de Olga, Jorge se ha plantado en la última tirada del ‘panel con bote’ con una cantidad de 975€.

El dilema entre intentar llegar al bote o resolver ha llevado a Jorge Fernández a realizar una encuesta entre el público, pidiendo que levantaran la mano quienes pensaran que debía resolver, lo elegido por la mayoría, o seguir tirando.

Tales han sido las dudas de Jorge que, después de resolver el panel, ha tenido la oportunidad de realizar la tirada sin ningún tipo de valor para comprobar si habría alcanzado un bote, que habría rozado tras caer en el ‘pierde turno’ contiguo.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Guerra de clanes en Vigo

Las amenazas extremas entre dos familias extiende el miedo en Vigo: "¡Voy a por ti! ¡Y a por tus hijas!"

La nueva ilusión de Cayetano Rivera.

Cristobal Soria aporta novedades sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Sus hermanos dicen: "Nos lo han cambiado""

3_PanelFinal

Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

Carmen Morales
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recordamos a Rocío Dúrcal de la mano de su hija, Carmen Morales

2_JorgeDudas
Mejores momentos | 17 de febrero

La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Pepe Álvarez y Susana Díaz, subida SMI
Subida de Sueldos

Pepe Álvarez comparte el "tirón de orejas" de Pedro Sánchez a los empresarios: "España no cumple con la Carta Social Europea"

El presidente del Gobierno ha sorprendido al estar presente en la firma de una nueva subida del SMI acordada entre sindicatos y el Ejecutivo, al margen de la patronal. El secretario general del sindicato UGT se ha mostrado de acuerdo con Pedro Sánchez cuando ha señalado el incremento de los beneficios empresariales en contraposición con los sueldos de los trabajadores.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.
Mejores momentos | 17 de febrero

Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

Etarras puestos en libertad.

"No hay pistolas, pero todo lo demás sigue ahí": Chapu Apaolaza, sobre la salida de etarras a semilibertad

Accidente de tren de Adamuz.

Nos montamos al primer que tren de alta velocidad que vuelve a circular por la zona cero del accidente de Adamuz: "Los pelos de punta"

Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas de Arguiñano: Ideal para los más pequeños

Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas de Arguiñano: Ideal para los más pequeños

Publicidad