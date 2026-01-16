Joseba Arguiñano: receta de crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Joseba Arguiñano ha elaborado esta original receta

Ingredientes, para 4-6 personas

2 Boniatos

1 zanahoria

1 cebolla

250 ml leche de coco

1 litro de caldo de verduras

4 huevos

1 granada

10 g de pipas de calabaza

10 g de maíz para palomitas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta una cazuela con 2-3 cucharadas de aceite, pela y pica la cebolla y la zanahoria, incorpóralas a la cazuela y deja pochar. Cocina a fuego moderado durante 4-5 minutos sin que tomen color.

Pela los boniatos, pícalos, añádelos y sazona. Incorpora el caldo de verduras y deja cocer durante 20-25 minutos.

Calienta una sartén con un chorrito de aceite y añade las palomitas. Coloca una tapa y cocina a fuego moderado hasta que exploten todas.

Retira las palomitas y agrega las pipas de calabaza, con una pizca de sal, saltea hasta que se tuesten. Reserva.

Pasa las verduras escurridas a una jarra batidora, añade la leche de coco y tritura.

Corta la granada por la mitad y con la ayuda de una cuchara golpea para sacar los granos y resérvalos.

Calienta abundante agua en una tartera con una pizca de sal y un chorrito de vinagre, cuando empiece a hervir, casca los huevos e introdúcelos. Cocínalos durante 4 minutos, retíralos y reserva.

Sirve la crema en un plato hondo, salpica con unas pipas tostadas, palomitas y unos granos de granada. Coloca un huevo pochado en el centro y añade una pizca de sal. Decora los platos con unas hojas de perejil.