Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4-6 personas

Joseba Arguiñano: receta de crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

No solo suena deliciosa, sino que combina ingredientes muy especiales que se complementan tanto en sabor como en beneficios para tu salud. La crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas es un plato reconfortante, original y sorprendentemente nutritivo.

Crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Publicidad

Joseba Arguiñano ha elaborado esta original receta

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 2 Boniatos
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 250 ml leche de coco
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 4 huevos
  • 1 granada
  • 10 g de pipas de calabaza
  • 10 g de maíz para palomitas
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Crema de boniato
Ingredientes Crema de boniato | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela con 2-3 cucharadas de aceite, pela y pica la cebolla y la zanahoria, incorpóralas a la cazuela y deja pochar. Cocina a fuego moderado durante 4-5 minutos sin que tomen color.

Pela los boniatos, pícalos, añádelos y sazona. Incorpora el caldo de verduras y deja cocer durante 20-25 minutos.

Incorpora el caldo de verduras y deja cocer d
Incorpora el caldo de verduras y deja cocer d | antena3.com

Calienta una sartén con un chorrito de aceite y añade las palomitas. Coloca una tapa y cocina a fuego moderado hasta que exploten todas.

Retira las palomitas y agrega las pipas de calabaza, con una pizca de sal, saltea hasta que se tuesten. Reserva.

Retira las palomitas y agrega las pipas de calabaza
Retira las palomitas y agrega las pipas de calabaza | antena3.com

Pasa las verduras escurridas a una jarra batidora, añade la leche de coco y tritura.

Corta la granada por la mitad y con la ayuda de una cuchara golpea para sacar los granos y resérvalos.

Pasa las verduras escurridas a una jarra batidora, añade la leche de coco y tritura
Pasa las verduras escurridas a una jarra batidora, añade la leche de coco y tritura | antena3.com

Calienta abundante agua en una tartera con una pizca de sal y un chorrito de vinagre, cuando empiece a hervir, casca los huevos e introdúcelos. Cocínalos durante 4 minutos, retíralos y reserva.

Sirve la crema en un plato hondo, salpica con unas pipas tostadas, palomitas y unos granos de granada. Coloca un huevo pochado en el centro y añade una pizca de sal. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Joseba Arguiñano: receta de crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas

Investigación en Los Barrios.

El padre del niño de 12 años que presuntamente torturó a un compañero en su casa: "Lo siento por todo, yo estoy enfermo"

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"

Cayetana Álvarez de Toledo
España- Venezuela

Las graves acusaciones de Álvarez de Toledo a Zapatero, por Venezuela: "Iba a las cárceles con Jorge y Delcy Rodríguez a chantajear a los presos"

Arantxa Tirado, sobre Venezuela.
Rifirrafe en directo

Máxima tensión entre Arantxa Tirado y Elisa Beni sobre Venezuela: "He hablado con Maduro varias veces, ¿cuál es el problema?"

Trabajadora Julio Iglesias
Hablamos con ella

Exempleada de Julio Iglesias en su casa de Ojén (Málaga): "Teníamos prohibido saludar a los hombres"

Julio Iglesias ha sido acusado por dos de sus antiguas empleadas del hogar de agresión sexual. Unos testimonios que han dinamitado su imagen, aunque él asegura que es inocente y lo demostrará ante la justicia. Hoy, hablamos con una antigua trabajadora del cantante en Ojén (Málaga).

F. Marhuenda y A. Tirado
Venezuela

Marhuenda analiza los últimos acontecimientos sobre Venezuela: "Va a una pseudo socialdemocracia corrupta, que eso le gusta a Pedro Sánchez"

La mesa de debate de Espejo Público abordaba la reunión de Trump y María Corina Machado y el papel de Delcy Rodríguez en la etapa post Maduro en Venezuela.

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Los consejos de Can Yaman para jóvenes actores: "Tienes que tener el poder"

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Nuria Roca llenará de magia el plató de El Desafío: “No estáis preparados”

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

Publicidad