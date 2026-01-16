Para 4-6 personas
Joseba Arguiñano: receta de crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas
No solo suena deliciosa, sino que combina ingredientes muy especiales que se complementan tanto en sabor como en beneficios para tu salud. La crema de boniato con huevo poché, granada y palomitas es un plato reconfortante, original y sorprendentemente nutritivo.
Publicidad
Joseba Arguiñano ha elaborado esta original receta
Ingredientes, para 4-6 personas
- 2 Boniatos
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 250 ml leche de coco
- 1 litro de caldo de verduras
- 4 huevos
- 1 granada
- 10 g de pipas de calabaza
- 10 g de maíz para palomitas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela con 2-3 cucharadas de aceite, pela y pica la cebolla y la zanahoria, incorpóralas a la cazuela y deja pochar. Cocina a fuego moderado durante 4-5 minutos sin que tomen color.
Pela los boniatos, pícalos, añádelos y sazona. Incorpora el caldo de verduras y deja cocer durante 20-25 minutos.
Calienta una sartén con un chorrito de aceite y añade las palomitas. Coloca una tapa y cocina a fuego moderado hasta que exploten todas.
Retira las palomitas y agrega las pipas de calabaza, con una pizca de sal, saltea hasta que se tuesten. Reserva.
Pasa las verduras escurridas a una jarra batidora, añade la leche de coco y tritura.
Corta la granada por la mitad y con la ayuda de una cuchara golpea para sacar los granos y resérvalos.
Calienta abundante agua en una tartera con una pizca de sal y un chorrito de vinagre, cuando empiece a hervir, casca los huevos e introdúcelos. Cocínalos durante 4 minutos, retíralos y reserva.
Sirve la crema en un plato hondo, salpica con unas pipas tostadas, palomitas y unos granos de granada. Coloca un huevo pochado en el centro y añade una pizca de sal. Decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad