Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

La racha de Olga no tiene límites y es que ha resuelto todos los paneles del programa de hoy, excepto el ‘panel con bote’, que ha sido resuelto por Jorge, acumulando 2.750€ antes de jugar la final.

Gracias a la ayuda del ‘super comodín’, ha obtenido la posibilidad de añadir una consonante más a las tres obligatorias, aunque sin influir demasiado en el panel, ya que solo ha destapado cuatro letras más.

Con una velocidad sorprendente y en solo tres segundos, Olga ha conseguido resolver el panel final de los tres sinónimos para irse a casa con la cantidad de 5.750€.