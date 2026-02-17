Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de febrero

Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

La nutricionista ha conseguido añadir 3.000€ a su marcador final.

3_PanelFinal

Olga resuelve el panel final

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

La racha de Olga no tiene límites y es que ha resuelto todos los paneles del programa de hoy, excepto el ‘panel con bote’, que ha sido resuelto por Jorge, acumulando 2.750€ antes de jugar la final.

Gracias a la ayuda del ‘super comodín’, ha obtenido la posibilidad de añadir una consonante más a las tres obligatorias, aunque sin influir demasiado en el panel, ya que solo ha destapado cuatro letras más.

Con una velocidad sorprendente y en solo tres segundos, Olga ha conseguido resolver el panel final de los tres sinónimos para irse a casa con la cantidad de 5.750€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Diego, gitano y gay

"Mi madre me decía, para ser maricón ahórcate o matate": El infierno de Diego, gitano y homosexual

Guerra de clanes en Vigo

Las amenazas extremas entre dos familias extiende el miedo en Vigo: "¡Voy a por ti! ¡Y a por tus hijas!"

La nueva ilusión de Cayetano Rivera.

Cristobal Soria aporta novedades sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Sus hermanos dicen: "Nos lo han cambiado""

3_PanelFinal
Mejores momentos | 17 de febrero

Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

Carmen Morales
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles recordamos a Rocío Dúrcal de la mano de su hija, Carmen Morales

2_JorgeDudas
Mejores momentos | 17 de febrero

La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Jorge ha decidido resolver el panel en vez de intentar una última tirada para alcanzar el bote.

Pepe Álvarez y Susana Díaz, subida SMI
Subida de Sueldos

Pepe Álvarez comparte el "tirón de orejas" de Pedro Sánchez a los empresarios: "España no cumple con la Carta Social Europea"

El presidente del Gobierno ha sorprendido al estar presente en la firma de una nueva subida del SMI acordada entre sindicatos y el Ejecutivo, al margen de la patronal. El secretario general del sindicato UGT se ha mostrado de acuerdo con Pedro Sánchez cuando ha señalado el incremento de los beneficios empresariales en contraposición con los sueldos de los trabajadores.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

Etarras puestos en libertad.

"No hay pistolas, pero todo lo demás sigue ahí": Chapu Apaolaza, sobre la salida de etarras a semilibertad

Accidente de tren de Adamuz.

Nos montamos al primer que tren de alta velocidad que vuelve a circular por la zona cero del accidente de Adamuz: "Los pelos de punta"

Publicidad