Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora una sopa exprés de pollo con estrellitas y tapioca
El cocinero ha elaborado una rica sopa "en un voleo" y con mucho fundamento. Además aconseja consumir tapioca si todavía no la has probado "porque te va a encantar".
Cuando introduzcas la pasta en la cazuela, remueve bien con una cuchara para que no se quede pegada al fondo.
Ingredientes, para 4 personas
- 50 g de pasta de estrellitas
- 50 g de tapioca
- 1 muslo de pollo
- 1 huevo
- 1 l de caldo de pollo con jamón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon el huevo en un cazo con agua que cubra. Cuando empiece a hervir, deja que se cocine durante 10 minutos. Pela y resérvalo.
Deshuesa el muslo de pollo y córtalo en dados pequeños.
Rehógalos en una cazuela con 2 cucharadas de aceite y una pizca de sal, hasta que se doren. Vierte el caldo y tapa. Cuando empiece a hervir, incorpora las estrellitas y la tapioca. Remueve el conjunto, tapa y cocina la sopa durante 7 minutos.
Pica el huevo cocido y añádelo a la sopa junto con un puñadito de perejil picado. Mezcla bien.
Sirve la sopa en plato hondo y decora con una hojita de perejil.
