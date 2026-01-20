Karlos Arguiñano elabora una sopa exprés de pollo con estrellitas y tapioca

Cuando introduzcas la pasta en la cazuela, remueve bien con una cuchara para que no se quede pegada al fondo.

Ingredientes, para 4 personas

50 g de pasta de estrellitas

50 g de tapioca

1 muslo de pollo

1 huevo

1 l de caldo de pollo con jamón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pon el huevo en un cazo con agua que cubra. Cuando empiece a hervir, deja que se cocine durante 10 minutos. Pela y resérvalo.

Deshuesa el muslo de pollo y córtalo en dados pequeños.

Rehógalos en una cazuela con 2 cucharadas de aceite y una pizca de sal, hasta que se doren. Vierte el caldo y tapa. Cuando empiece a hervir, incorpora las estrellitas y la tapioca. Remueve el conjunto, tapa y cocina la sopa durante 7 minutos.

Pica el huevo cocido y añádelo a la sopa junto con un puñadito de perejil picado. Mezcla bien.

Sirve la sopa en plato hondo y decora con una hojita de perejil.