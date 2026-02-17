Esta tarde en Y ahora Sonsoles recordamos a Rocío Dúrcal de la mano de su hija, Carmen Morales

Carmen Morales nació para ser artista. Su madre, Rocío Dúrcal, siempre tuvo una relación muy especial con su hija mayor, que desde muy joven demostró su talento para el espectáculo.

Tras la muerte de Rocío Dúrcal, Carmen Morales siempre ha querido proteger su legado. Esta vez lo hace con un homenaje de lo más íntimo: una obra de teatro que produce y protagoniza en la que encarna a su propia madre.

Hoy, Carmen Morales nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa, en la que los recuerdos y las raíces están más presentes que nunca.