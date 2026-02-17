Nos montamos al primer que tren de alta velocidad que vuelve a circular por la zona cero del accidente de Adamuz: "Los pelos de punta"

La alta velocidad entre Madrid y Sevilla vuelve a estar en marcha. Los primeros trenes de la línea Madrid–Sevilla circulan ya desde primera hora de este martes tras un mes de parón por las obras y comprobaciones realizadas después del accidente que dejó 47 víctimas mortales. La conexión recupera así la normalidad y Andalucía vuelve a estar conectada por AVE con la capital.

Un equipo de Espejo Público ha seguido en directo la reanudación del servicio desde distintos puntos del recorrido. En el tramo de Adamuz, en Córdoba, la reportera Toñi Portillo ha presenciado el paso del primer AVE Madrid-Sevilla tras el parón.: "se nos han puesto los pelos de punta, es muy emotivo". Según ha contado desde la estación, el tren ha hecho sonar la bocina a su paso “en señal de recuerdo por las 47 víctimas mortales” y ha reducido la velocidad de forma visible. En este tramo, los trenes suelen circular a unos 200 kilómetros por hora, pero en este primer trayecto han pasado más despacio. Portillo explica que durante las primeras horas de la mañana “la situación es de normalidad”. Las tres compañías que operan en la línea, Renfe, Iryo y Ouigo, circulan ya por estas vías tras la reapertura, después de que los técnicos hayan completado las obras de reparación y las pruebas de seguridad pertinentes.

Nos subimos al primer AVE

En Madrid, el reportero de Espejo Público Juan Rodríguez se ha subido al primer AVE con destino Sevilla, que ha salido a las siete de la mañana desde Atocha. El tren ha llegado a la capital andaluza con 30 minutos de retraso: su hora prevista de llegada era a las 09:48 y finalmente ha entrado en la estación a las 10:24. Durante el trayecto, el periodista ha podido comprobar de primera mano el ambiente entre los viajeros. “Los pasajeros tienen más miedo a los retrasos que al estado de las vías. Lo que más les agobia y asusta es llegar tarde, se suben con incertidumbre. Pero la mayoría están tranquilos, confían en que las revisiones han sido las adecuadas”, explica.

De 200 km/h a 50 km/h

Uno de los momentos más significativos del trayecto se ha producido al pasar por el punto exacto donde ocurrió el accidente. Allí, los pasajeros han notado cómo el tren reducía la velocidad: “En el tramo que han reparado, durante los 2-3 kilómetros que han rehabilitado, hemos notado cómo el tren ha bajado la velocidad del AVE. Antes de llegar íbamos a unos 200 km/h y al llegar a ese punto ha bajado la velocidad”, relata Juan Rodríguez. Un gesto que marca este primer día de vuelta a la normalidad en una de las líneas ferroviarias más importantes del país. La circulación se retoma con prudencia, con homenajes sobre la vía y con la mirada puesta en recuperar la confianza de los viajeros tras un mes de interrupción del servicio.

