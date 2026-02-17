Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

Al tener el panel casi completo y sabiendo la respuesta, Olga ha decidido levantar el gajo del ‘exprés’ para seguir sumando dinero con las consonantes que faltaban.

Olga no está dejando margen a los demás concursantes debido a la exhibición que está ofreciendo en el programa de hoy. Acumula ya tres paneles con más de 500€ y sus correspondientes olas.

Con el dinero sumado en este panel, acumula un bote de 2.000€ en su marcador, además de varios comodines, entre ellos el ‘super comodín’.