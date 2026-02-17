Antena3
Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

Adrián Moreno
Publicado:

Al tener el panel casi completo y sabiendo la respuesta, Olga ha decidido levantar el gajo del ‘exprés’ para seguir sumando dinero con las consonantes que faltaban.

Olga no está dejando margen a los demás concursantes debido a la exhibición que está ofreciendo en el programa de hoy. Acumula ya tres paneles con más de 500€ y sus correspondientes olas.

Con el dinero sumado en este panel, acumula un bote de 2.000€ en su marcador, además de varios comodines, entre ellos el ‘super comodín’.

Mejores momentos | 17 de febrero

Olga culmina un programa sobresaliente resolviendo el panel final

Mejores momentos | 17 de febrero

La ruleta le acaba dando la razón a Jorge tras plantarse y resolver el panel del bote

Jorge ha decidido resolver el panel en vez de intentar una última tirada para alcanzar el bote.

La concursante del atril rojo ha resuelto su quinto panel consecutivo.

Olga resuelve un panel de 575€ gracias al ‘exprés’

