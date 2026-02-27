Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

¡La ruleta de la suerte alcanza 70 meses consecutivos de liderazgo!

Con más de 3,2 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, La ruleta de la suerte continúa imparable en su franja.

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

Publicidad

La ruleta de la suerte alcanza 70 meses consecutivos de liderazgo en este febrero y es el programa con mayor cuota de toda la TV.

Con un 20,8% de share y más 1,6 millones de espectadores, La ruleta de la suerte se sitúa a +11,9 puntos de su rival directo.

Más de 3,2 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que vuelve a triunfar también en el fin de semana con un17,9% y más de 1,3 M.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias

La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de 'El Desafío', se suma el de ‘El Capitán en Japón’ y ‘Atrapa un millón’ en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.

En informativos, Antena 3 Noticias continúa en datos extraordinarios y encadena 74 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a distancias rotundas sobre sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 registra su mejor febrero en cuatro años (desde 2022) y continúa con las ediciones más vistas de la televisión. También Espejo Público mantiene su gran tendencia desde el inicio de año y vuelve a ser líder entre privadas.

En ficción, febrero ha sido un mes sobresaliente para Antena 3, que triunfa con su oferta diaria y con sus nuevos estrenos en la franja estelar. Sueños de libertad vuelve a coronarse como la serie más vista de la televisión batiendo su máxima cuota de la historia, líder invicta un mes más. En Prime Time, triunfa y lidera con sus dos nuevas apuestas, las más vistas del horario estelar este mes: Perdiendo el juicio debuta como la serie nacional más vista de la noche y ‘En tierra lejana’ se alza como el nuevo fenómeno internacional, batiendo récord tras récord y siendo la opción líder en todos sus días de emisión.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Alonso Caparrós, intercambio de pareja

Alonso Caparrós revela su experiencia de intercambio de parejas: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola"

3_PanelCarla

Carla vuelve a resolver un panel por 825€ y pasa a la final

2_Panelexprés

El ‘panel exprés’ ayuda a Carmen a resolver un panel de 550€

El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”

Violaciones grupales.
Agresiones entre menores

Los casos de violaciones grupales entre adolescentes se multiplican: "La pornografía juega un papel central"

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío
14,6% de cuota de pantalla

El Desafío continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes

En febrero, Antena 3 mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la televisión.

Gema Huesca en Espejo Público.
INQUIOKUPAS

Dos años sin recuperar su casa: el calvario judicial de la periodista Gema Huesca

La vivienda que Gema Huesca alquiló en Valencia cumplirá en mayo dos años sin ser recuperada. La propietaria denuncia la lentitud del proceso judicial, el impacto emocional de la situación y el elevado coste económico que asumen muchos dueños para lograr que los inquilinos abandonen el inmueble.

Elisa Mouliaá en Espejo Público.

El llamamiento de Elisa Mouliaá a las mujeres: "Que no denuncian dando la cara, que todo el mundo lo haga de forma anónima"

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

¡La ruleta de la suerte alcanza 70 meses consecutivos de liderazgo!

¿En qué consiste el Dancing Corner? Así explica Roberto Leal esta rompedora novedad de Pasapalabra

Pasapalabra, líder absoluto, arrasa en lo más alto del ranking de entretenimiento en el mes de febrero

Publicidad