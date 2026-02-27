Dos años sin recuperar su casa: el calvario judicial de la periodista Gema Huesca

La vivienda que alquilaba Gema Huesca en Valencia cumplirá en mayo dos años okupada. Su propietaria denuncia que la inquilina se niega a abandonar el inmueble y que el proceso judicial avanza “muy despacio”.

“Psicológicamente es duro”

La situación, según relata la propietaria, está siendo especialmente complicada en el plano emocional. “Psicológicamente es duro, me paga religiosamente, hay un contrato en vigor, pero reclamo la vivienda por tema personal que la inquilina conoce”.

Tras comunicar su intención de recuperar el inmueble, sostiene que la arrendataria “planificó una serie de actuaciones para protegerse con la ley y no ser echada de la vivienda”.

“Tipificar la okupación como una estafa”

En el marco del debate sobre el acceso a la vivienda, la afectada reclama “un pacto de Estado” y plantea “tipificar como estafa cuando un inquilino entra a vivir a una vivienda con la idea de dejar de pagar los próximos meses”. A su juicio, “la negativa del gobierno a que este problema exista” no hace más que agravar la situación y aumentar el malestar entre los propietarios.

El precio de la desokupación

“Estas personas se van luego de rositas”, lamenta, al tiempo que subraya que el propietario debe asumir gastos de abogado, procurador o incluso detectives, mientras que, según sostiene, para quien “okupa” la vivienda esos servicios resultan gratuitos.

Ante este escenario, asegura que muchos dueños optan por acuerdos extrajudiciales y llegan a pagar “cantidades desorbitadas” para recuperar su casa. “Ellos saben que la batalla está perdida, lo que ganan es tiempo y el tiempo es dinero”.

