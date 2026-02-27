Antena3
Mejores momentos | 27 de febrero

Carla resuelve un panel de 800€ gracias a la suma del premio

La concursante valenciana ha sumado los 200€ de un altavoz inteligente a su marcador, que ya contaba con 600€.

Carla resuelve un panel de 800€

Adrián Moreno
Todo lo bueno se hace esperar, y así ha ocurrido hoy con la primera ‘ola’ de los concursantes. La primera en conseguir un panel de más de 500€ ha sido Carla, ya pasado el ecuador del programa.

Tras una mala racha en paneles anteriores, en los que ha caído en los gajos de la ‘quiebra’ y el ‘pierde turno’, contrarrestado con todos los comodines que ha obtenido, por fin ha conseguido resolver un panel que incluía el premio de un altavoz inteligente.

Tras resolver este panel premiado, Carla sigue siendo la concursante en cabeza de cara a la final, ampliando la ventaja sobre sus compañeros, con un total de 1.050€ acumulados.

