La pluma con la que Amanda firma el divorcio, posible arma del crimen en Perdiendo el juicio

Durante lo que parecía un trámite sin mayor trascendencia, la tensión da un vuelco. Amanda confía en que César, ahora en la acusación, ayude a esclarecer el caso de su hermana, pero la llegada del inspector cambia el escenario.

El hallazgo sitúa la pluma en el centro de la investigación y abre nuevas dudas sobre lo ocurrido. La posible conexión con el arma del crimen complica la estrategia de defensa y eleva la presión sobre todos.