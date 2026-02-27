Publicidad
PERDIENDO EL JUICIO
La pluma con la que Amanda firma el divorcio, posible arma del crimen en Perdiendo el juicio
Un informe forense irrumpe en el despacho cuando Amanda y César formalizan su divorcio y señala un objeto inesperado: la pluma utilizada en la firma podría estar vinculada al asesinato de Daniela.
Durante lo que parecía un trámite sin mayor trascendencia, la tensión da un vuelco. Amanda confía en que César, ahora en la acusación, ayude a esclarecer el caso de su hermana, pero la llegada del inspector cambia el escenario.
El hallazgo sitúa la pluma en el centro de la investigación y abre nuevas dudas sobre lo ocurrido. La posible conexión con el arma del crimen complica la estrategia de defensa y eleva la presión sobre todos.