El ‘panel exprés’ ayuda a Carmen a resolver un panel de 550€

En un panel que ya tenía controlado, sumando grandes cantidades de dinero que superaban los 500€, aunque con alguna pérdida por comprar vocales, Carmen se ha encontrado con la oportunidad de resolver bajo la presión del cronómetro.

Esta presión ha sido efímera, ya que la concursante había descifrado mentalmente el panel justo cuando ha caído en el gajo del ‘exprés’, lo que ha hecho que lo levantara y resolviera en menos de quince segundos.

Con 400€ en su marcador y a falta de tres consonantes para completar la respuesta, Carmen ha resuelto el panel por 550€, consiguiendo su primera ‘ola’ del programa.