El Desafío continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes, con un 14,6% de cuota de pantalla y 1,3 millones de espectadores superando a sus principales perseguidores por +4 y +7,2 puntos y alcanzando más de 3,7 millones de espectadores únicos en la temporada.

Liderando el prime time como los programas más visto en el mes de febrero ha llegado El Capitán en Japón, el programa de Joaquín Sánchez y su familia se estrena con un 12,3% de cuota de pantalla y 856.000 espectadores, siendo líder en la noche del miércoles y Atrapa un millón con un 10,8% de cuota de pantalla y 1,1 millones de espectadores hace lo propio en la del sábado. Logran 2,2 millones y 2,8 millones de espectadores únicos, respectivamente.

Antena 3 continúa otro mes como la televisiçon líder y lo hace creciendo tanto respecto a enero como a hace un año, alcanzando así 19 meses consecutivos de liderazgo absoluto.