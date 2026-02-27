Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Seis hermanos piden ayuda en Y ahora Sonsoles para localizar a los dos miembros que faltan en su familia
Seis hermanos revelan en Y ahora Sonsoles que su madre les ocultó el nacimiento de dos hermanos menores y piden ayuda para localizarlos y cerrar un capítulo pendiente en su historia familiar.
Seis hermanos cuentan que, tras ser separados de su madre, descubrieron que ella ocultó dos nacimientos que desconocían y ahora intentan encontrar a estos hermanos mayores de edad para reunirse con ellos.
Han relatado la dificultad de reconectar por los cauces oficiales y expresan su deseo de conocer a sus hermanos, aunque respetarán su voluntad si no desean el encuentro.