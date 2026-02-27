Esperanza Aguirre: "No comparto la opinión de José María Aznar de que Vox no sea constitucional"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cree que el Emérito querría volver a España y no le importaría vivir en casa de amigos o en un hotel pero si pudiera elegir viviría en la casa donde tiene sus recuerdos.

Considera que la desclasificación de los papeles del 23-F se ha hecho con la intención de descalificarle pero el resultado ha sido el contrario porque "de nuevo el Emérito ha demostrado que tuvo un papel fundamental e incluso logró que el Partido Comunista acepara la bandera tricolor y que todos ellos pudieran volver". Para la del PP ese papel del rey Juan Carlos hay que tenerlo muy presente.

"En su momento Ronald Reagan escribió al rey emérito para felicitarle"

Recuerda Aguirre que el 23-F el Rey desactivó todo lo que estaba en marcha. "Creo que el Rey tenía en su cabeza el ejemplo de su cuñado Constantino y sabía que lo que tenía que hacer era salvaguardar la libertad y la democracia". Destaca que en su momento el presidente estadounidense Ronald Reagan escribió al Rey para darle la enhorabuena por haber defendido la libertad y la democracia.

La anécdota de Aguirre con el Emérito cuando dejó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Esperanza Aguirre cuenta que llamó al rey Juan Carlos cuando iba a dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid en octubre de 2012 para comunicarle su decisión y se encontró con una respuesta inesperada. "Él me dijo: "Esto es lo que yo debía hacer", ha revelado.

"Los votantes de Vox y el PP quieren un pacto entre los dos partidos"

Sobre el documento marco del PP para negociar gobiernos, cree que la inmensa mayoría de los votantes del PP y Vox quieren un pacto entre los dos partidos. No lo ve tan difícil y pone como ejemplo Baleares, Murcia o Valencia. No comparte los ataques de Marcos de Quinto a María Guardiola pero sí reconoce que en el pasado tuvo un encontronazo con ella cuando salían de un acto en Sol. En ese momento Aguirre le dijo que estaba perjudicando al partido al PP de cara a las elecciones generales que iban a tener lugar en julio. "Pienso que bien no nos hizo. Ha cambiado, ha echado marcha atrás y ahora está por llegar a un acuerdo".

"En las cosas importantes está de acuerdo con Vox"

En las cosas más importantes Aguirre está de acuerdo con Vox: en temas como la unidad de España, o la defensa de la libertad, de la propiedad y de la vida. No está de acuerdo en suprimir las Comunidades Autónomas.

En este punto Aguirre no comparte opinión con José María Aznar cuando este dice que Vox no es constitucional. "Yo sí creo que es un partido constitucional". Cuenta Aguirre que Aznar "las malas lenguas dicen que es muy crítico con Vox porque le llamó derechita cobarde". "Él que fue capaz de aunar en un solo partido a los de UCD, liberales, socialdemócratas, conservadores... hizo que todos estuviéramos cómodos en un mismo partido".

"Zapatero hizo una regularización de inmigrantes que se debería recuperar"

No cree que llegue a haber un ICE en España persiguiendo inmigrantes si Vox gobierna. "Zapatero es culpable de todo lo que nos pasa y de habernos dividido desde el minuto uno, pero hizo una regularización de inmigrantes que era con un contrato de trabajo, tenía que ir el empleador con un contrato de trabajo junto al inmigrante".

