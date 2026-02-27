¿Quién es realmente Alya?: Cihan aprovecha la inocencia de su sobrino para descubrir el pasado de su cuñada

En mitad de la tormenta que sacude a los Albora, la habitación del pequeño Cihan Deniz se ha convertido en un oasis de confidencias. El niño, que en su inocencia no imagina que su madre está tras las rejas, no podía dormir por culpa de una duda que le carcomía el alma.

Con los ojos muy abiertos, le ha preguntado a su tío algo que nos ha roto el corazón: “¿Mamá no habla conmigo porque no me quise ir con ella?”. Cihan, por su parte, se ha apresurado a quitarle esa idea de la cabeza. Le ha explicado, con mucha paciencia, que todo es culpa de la mala cobertura del teléfono, protegiendo así la inocencia de un niño que no sabe nada del calabozo.

En ese momento tan íntimo, el pequeño lo ha puesto en un compromiso. “Yo quiero muchísimo a mamá, ¿y tú?”. La respuesta de Cihan, al referirse a su propia madre, no ha dejado lugar a dudas: “Pues claro que sí, la quiero muchísimo”.

Pero la charla también ha servido para que Cihan descubra lo sola que está Alya en el mundo. El niño le ha contado que su abuela de Canadá ya murió y que no tienen más familia en Turquía.

Al ver que su sobrino no quería quedarse solo, Cihan le ha prometido que no se movería de allí hasta que se durmiera. Mientras el pequeño cerraba los ojos, él se quedaba pensativo: ahora sabe que él es el único que puede salvar a Alya y está más decidido que nunca a cumplir la voluntad de Boran y casarse con ella.