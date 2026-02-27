Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Susana Saborido define a Joaquín como un “Kinder Bueno” ante la sorpresa de sus hijas
En un vídeo inédito de El capitán, Susana Saborido comparte con sus hijas una imagen casi lúdica de la personalidad de cada miembro de la familia durante un viaje.
Susana compara a su marido con un “Kinder bueno” por su carácter imprevisible y divertido, resaltando cómo su espontaneidad evita la monotonía del día a día.
Además, dedica palabras a la alegría que aporta Salma y a la responsabilidad de la hija mayor, Daniela, lo que genera una ligera tensión entre los miembros por las diferencias de personalidad observadas.