Carla vuelve a resolver un panel por 825€ y pasa a la final

Pese a su mal inicio al tirar de la ruleta, su puntería ha mejorado cayendo en gajos de 100 y de 150€, hasta el punto de despertar la envidia de sus compañeros. Incluso Carmen se acercaba a ella a ver si le daba suerte cuando la tocara tirar.

Precisamente ha sido Carmen quien la ha convencido de intentar una última tirada en busca de un bote que parecía inalcanzable para Carla, por lo que fijaba su objetivo en evitar la ‘quiebra’.

Finalmente, tras conseguir alcanzar su objetivo, ha resuelto el último panel del programa antes de la final, adivinando la última consonante y consiguiendo un premio de 825€.