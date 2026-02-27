Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de febrero

Carla vuelve a resolver un panel por 825€ y pasa a la final

Ahora sí, Carla está en racha y se planta en la final con un marcador total de 1.875€.

3_PanelCarla

Carla vuelve a resolver un panel por 825€

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Pese a su mal inicio al tirar de la ruleta, su puntería ha mejorado cayendo en gajos de 100 y de 150€, hasta el punto de despertar la envidia de sus compañeros. Incluso Carmen se acercaba a ella a ver si le daba suerte cuando la tocara tirar.

Precisamente ha sido Carmen quien la ha convencido de intentar una última tirada en busca de un bote que parecía inalcanzable para Carla, por lo que fijaba su objetivo en evitar la ‘quiebra’.

Finalmente, tras conseguir alcanzar su objetivo, ha resuelto el último panel del programa antes de la final, adivinando la última consonante y consiguiendo un premio de 825€.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alonso Caparrós, intercambio de pareja

Alonso Caparrós revela su experiencia de intercambio de parejas: "Lo entiendo si me lo imagino, la realidad no mola"

3_PanelCarla

Carla vuelve a resolver un panel por 825€ y pasa a la final

2_Panelexprés

El ‘panel exprés’ ayuda a Carmen a resolver un panel de 550€

El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”
Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”

Violaciones grupales.
Agresiones entre menores

Los casos de violaciones grupales entre adolescentes se multiplican: "La pornografía juega un papel central"

La magistral aparición de Gotzon Mantuliz en El Desafío
14,6% de cuota de pantalla

El Desafío continúa como el programa líder y más visto de la noche del viernes

En febrero, Antena 3 mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la televisión.

Gema Huesca en Espejo Público.
INQUIOKUPAS

Dos años sin recuperar su casa: el calvario judicial de la periodista Gema Huesca

La vivienda que Gema Huesca alquiló en Valencia cumplirá en mayo dos años sin ser recuperada. La propietaria denuncia la lentitud del proceso judicial, el impacto emocional de la situación y el elevado coste económico que asumen muchos dueños para lograr que los inquilinos abandonen el inmueble.

Elisa Mouliaá en Espejo Público.

El llamamiento de Elisa Mouliaá a las mujeres: "Que no denuncian dando la cara, que todo el mundo lo haga de forma anónima"

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

¡La ruleta de la suerte alcanza 70 meses consecutivos de liderazgo!

¿En qué consiste el Dancing Corner? Así explica Roberto Leal esta rompedora novedad de Pasapalabra

Pasapalabra, líder absoluto, arrasa en lo más alto del ranking de entretenimiento en el mes de febrero

Publicidad