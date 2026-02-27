El llamamiento de Elisa Mouliaá a las mujeres: "Que no denuncian dando la cara, que todo el mundo lo haga de forma anónima"

La actriz Elisa Mouliaá, denunciante de Íñigo Errejón, ha decidido comenzar a cobrar por sus intervenciones en medios de comunicación hablando sobre su caso. Mouliaá ha explicado que se trata de una estrategia legal a la que han llegado sus abogados y que no es para lucrarse a título personal, sino para ayudar a otras mujeres que estén pasando por una situación similar a la suya.

"Yo esto no lo he elegido, yo tengo mi vida, cada vez que me expongo pierdo", comentaba en 'Espejo Público'. La intérprete asegura que no ha vuelto a hacer un casting como actriz desde que hizo público su caso. Para Mouliaá lo mínimo que puede hacer es pedir una retribución "para pagar psicólogos, abogados o incluso la defensa de esta nueva denunciante" que asegura haber sido víctima de una violación por parte del exlíder de Más Madrid.

Cuenta Mouliaá que cuando se ha sentado en un plató ha sido "para desmentir los bulos que sacan desde los medios de comunicación". "Todo explotó por múltiples denuncias, yo tengo mi vida y esto me perjudica".

"Me como mucho 'hate' con titulares que dicen que yo me quiero lucrar"

Denuncia la intérprete que soporta mucho 'hate' con titulares que dicen que se quiere lucrar y mantiene que todo lo que ha percibido lo ha donado el 8-M ante notario. "Yo estoy aquí luchando por una causa justa y solidaria y lo estoy haciendo por las mujeres. No voy a estar perdiendo mi tiempo y mi vida, tengo que protegerme también".

"Errejón se jactaba ante el juez de tener novia y a la vez este tipo de amantes"

En cuanto al relato de la nueva víctima que ha denunciado a Errejón, considera que su historia es aún peor que la suya porque en ese caso había dependencia y una relación de sumisión y de poder. "Había momento de luna de miel, eres la mujer de mi vida luego te pido la geolocalización, te violo, te humillo y todo este tipo de cosas. Mientras él tenía pareja como si fuera moralmente y positivo, jactándose de cara al juez de tener este tipo de amantes".

Con lágrimas en los ojos, Mouliaá pide a otras mujeres que no denuncien dando la cara: "que todo el mundo lo haga de forma anónima".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.