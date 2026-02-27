VÍDEO INÉDITO: El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”

Antena3
Joaquín y su familia han debatido entre ellos, con distintas opiniones, sobre quien es el que más destaca en cada pregunta de las tarjetas.

El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: "Mamá es la más valiente"

Susana Saborido ha sido la que más veces ha salido elegida por su familia. Ha destacado por su optimismo y por su perfume, junto con su hija Daniela, pero lo que más la ha caracteriza, según la unanimidad de su familia, es la valentía.

Daniela ha destacado una vez más por ser elegida como la más inteligente de la familia y, por su parte, Joaquín Sánchez ha sido elegido como el más protector de los cuatro.

Al llegar a la última pregunta sobre quién es el que más destaca en la vestimenta, Joaquín ha iniciado una ‘pelea de almohadas’ con Susana tras restar valor al comentario de su hija Daniela, quien afirmaba que su padre vestía muy bien.

El halago de Daniela y Salma a Susana Saborido: “Mamá es la más valiente”
