Pasapalabra, líder absoluto, arrasa en lo más alto del ranking de entretenimiento en el mes de febrero

Pasapalabra sigue arrasando en lo más alto del ranking de entretenimiento (20,5% y 2,1 M), de nuevo líder absoluto y a +12,1 puntos sobre su principal competidor y +7,6 sobre la cadena pública, consiguiendo cada tarde 4 millones de espectadores únicos.

En este mes de febrero ha alcanzado el hito de entregar el mayor bote de su historia ante 3,7 M de espectadores (36,8%), en la que se convierte en la emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores, siendo también la emisión de entretenimiento más vista de la temporada.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de El Desafío, se suma el de El Capitán en Japón y Atrapa un millón en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.