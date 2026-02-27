Los casos de violaciones grupales entre adolescentes se multiplican: "La pornografía juega un papel central"

La preocupación social por las violaciones en grupo entre menores está aumentando en España. El último caso ocurrió en Valencia, donde una joven de 14 años fue presuntamente agredida sexualmente por cuatro menores de entre 13 y 15 años en los baños de un centro comercial. Según la víctima, ella había tenido contacto previo con uno de los chicos, pero los otros tres entraron, cerraron la puerta con pestillo y comenzaron a quitarle la ropa utilizando la fuerza. La agresión duró aproximadamente 40 minutos y fue grabada con teléfonos móviles para difundirse entre amigos y compañeros del colegio.

Una tendencia creciente y alarmante

Los datos de 2024 reflejan un panorama inquietante: se registraron 18.000 agresiones sexuales en España, de las cuales más de 550 fueron cometidas por varios autores. Aproximadamente un tercio de los agresores eran menores, y una de cada tres víctimas también era menor. Casos anteriores en Burjassot, Badalona y Málaga muestran patrones similares: adolescentes implicados en agresiones grupales, víctimas menores y sentencias que van desde internamiento hasta libertad vigilada, con algunos responsables inimputables por tener menos de 14 años.

La sexóloga Lorena Berdún analiza el fenómeno: "Es un tema muy difícil, muy delicado y emergente. Hay diversos factores que influyen: individuales, socioculturales y situacionales. Los ataques en grupo suelen darse entre jóvenes inmaduros, muy influenciables por el grupo, con una sensación de invulnerabilidad: 'no me va a pasar nada'. Además, existen distorsiones cognitivas: muchos chicos forman su idea de la sexualidad a través de la pornografía, que normaliza la violencia y diluye el concepto de consentimiento. En estos casos, incluso si la víctima dice 'no quiero nada con vosotros', los agresores creen que es otra cosa".

Berdún añade: "La pornografía juega un papel central. Estos jóvenes creen que pueden reproducir lo que ven, sin entender que es ficción y que las relaciones sexuales deben basarse en respeto y consentimiento. Esto es un gran error con consecuencias devastadoras".

Últimos detalles desde Valencia

En directo desde Valencia, nuestra reportera Isabel Goyanes informa: "La víctima no dio su consentimiento. Fue una profesora del instituto quien dio la voz de alarma tras detectar que las imágenes grabadas por los agresores se estaban difundiendo por redes sociales. La policía detuvo a cuatro menores de entre 14 y 15 años, que quedaron en libertad vigilada. La inspección educativa se ha hecho cargo de la menor, la ha cambiado de centro y le ha brindado apoyo psicológico".

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar la educación en sexualidad y el respeto al consentimiento desde edades tempranas, así como la necesidad de revisar los protocolos de protección y sanción para menores implicados en delitos sexuales. El enfoque principal debe ser garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, asegurando que reciban apoyo psicológico, protección y justicia efectiva.

