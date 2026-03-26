Leche frita con chocolate blanco, de Arguiñano: "Un postre tradicional y casero que lo puede hacer cualquiera"

A la hora de freír, es recomendable que el aceite esté muy caliente y que estés atento, ya que, al llevar el chocolate, se dora antes que la leche frita tradicional.

Ingredientes, para 4 personas

½ l de leche

100 g de pepitas de chocolate blanco

50 g de azúcar

60 g de harina de maíz refinada

4 cascaritas de naranja

Aceite de oliva suave

Para rebozar:

Harina de maíz refinada

2 huevos batidos

Para el acabado:

2 cucharadas de azúcar

½ cucharadita de canela

8 onzas de chocolate blanco

Hojas de menta para decorar

Ingredientes Leche frita de chocolate blanco | antena3.com

Elaboración

Pon la harina de maíz refinada en un bol, añade el azúcar y un poco de leche. Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa, sin grumos. Cuando estén bien integrados todos los ingredientes, vierte el resto de la leche y mezcla bien.

Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa | antena3.com

Pasa la mezcla a una cazuela, añade las pepitas de chocolate blanco y cocina a fuego moderado, sin parar de remover, hasta que espese. Pasa la crema a una fuente amplia y baja y deja que se temple. Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico.

Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico | antena3.com

Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén y aromatízalo con 4 cascaritas de naranja (si empiezan a coger color, retíralas).

Corta la leche frita en porciones y rebózalas con harina de maíz refinada y huevo batido. Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado. Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado | antena3.com

Mezcla el azúcar con la canela y espolvorea un poco sobre cada porción de leche frita. Sirve 3 pedazos por ración, ralla un poco de chocolate blanco por encima y decora con una hojita de menta.