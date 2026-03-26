Para 4 personas
Leche frita con chocolate blanco, de Arguiñano: "Un postre tradicional y casero que lo puede hacer cualquiera"
"Es una maravilla", afirma Karlos Arguiñano sobre este postre tradicional de la cocina española.
Publicidad
A la hora de freír, es recomendable que el aceite esté muy caliente y que estés atento, ya que, al llevar el chocolate, se dora antes que la leche frita tradicional.
Ingredientes, para 4 personas
- ½ l de leche
- 100 g de pepitas de chocolate blanco
- 50 g de azúcar
- 60 g de harina de maíz refinada
- 4 cascaritas de naranja
- Aceite de oliva suave
Para rebozar:
- Harina de maíz refinada
- 2 huevos batidos
Para el acabado:
- 2 cucharadas de azúcar
- ½ cucharadita de canela
- 8 onzas de chocolate blanco
- Hojas de menta para decorar
Elaboración
Pon la harina de maíz refinada en un bol, añade el azúcar y un poco de leche. Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa, sin grumos. Cuando estén bien integrados todos los ingredientes, vierte el resto de la leche y mezcla bien.
Pasa la mezcla a una cazuela, añade las pepitas de chocolate blanco y cocina a fuego moderado, sin parar de remover, hasta que espese. Pasa la crema a una fuente amplia y baja y deja que se temple. Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico.
Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén y aromatízalo con 4 cascaritas de naranja (si empiezan a coger color, retíralas).
Corta la leche frita en porciones y rebózalas con harina de maíz refinada y huevo batido. Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado. Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite.
Mezcla el azúcar con la canela y espolvorea un poco sobre cada porción de leche frita. Sirve 3 pedazos por ración, ralla un poco de chocolate blanco por encima y decora con una hojita de menta.
Publicidad