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Leche frita con chocolate blanco, de Arguiñano: "Un postre tradicional y casero que lo puede hacer cualquiera"

"Es una maravilla", afirma Karlos Arguiñano sobre este postre tradicional de la cocina española.

Leche frita con chocolate blanco, de Arguiñano: "Un postre tradicional y casero que lo puede hacer cualquiera"

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A la hora de freír, es recomendable que el aceite esté muy caliente y que estés atento, ya que, al llevar el chocolate, se dora antes que la leche frita tradicional.

Ingredientes, para 4 personas

  • ½ l de leche
  • 100 g de pepitas de chocolate blanco
  • 50 g de azúcar
  • 60 g de harina de maíz refinada
  • 4 cascaritas de naranja
  • Aceite de oliva suave

Para rebozar:

  • Harina de maíz refinada
  • 2 huevos batidos

Para el acabado:

  • 2 cucharadas de azúcar
  • ½ cucharadita de canela
  • 8 onzas de chocolate blanco
  • Hojas de menta para decorar
Ingredientes Leche frita de chocolate blanco
Ingredientes Leche frita de chocolate blanco | antena3.com

Elaboración

Pon la harina de maíz refinada en un bol, añade el azúcar y un poco de leche. Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa, sin grumos. Cuando estén bien integrados todos los ingredientes, vierte el resto de la leche y mezcla bien.

Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa
Mezcla los ingredientes con una varilla hasta que quede lisa | antena3.com

Pasa la mezcla a una cazuela, añade las pepitas de chocolate blanco y cocina a fuego moderado, sin parar de remover, hasta que espese. Pasa la crema a una fuente amplia y baja y deja que se temple. Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico.

Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico
Después, tápala a piel con film de cocina y deja que enfríe en el frigorífico | antena3.com

Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén y aromatízalo con 4 cascaritas de naranja (si empiezan a coger color, retíralas).

Corta la leche frita en porciones y rebózalas con harina de maíz refinada y huevo batido. Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado. Retíralas a un plato cubierto con papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite.

Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado
Introdúcelas en la sartén y fríelas durante 1 minuto por cada lado | antena3.com

Mezcla el azúcar con la canela y espolvorea un poco sobre cada porción de leche frita. Sirve 3 pedazos por ración, ralla un poco de chocolate blanco por encima y decora con una hojita de menta.

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