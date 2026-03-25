Joseba Arguiñano elabora una receta casera de Semana Santa y Pascua: panquemado

Después de hacer la autolisis, cuando empieces a amasar, pon una pizca de harina en la encimera. Esta masa es algo pegajosa, pero añade más harina solo si realmente estuviera inmanejable; es preferible trabajar la masa más húmeda para que salsa un pan muy tierno por dentro.

Ingredientes, para 6-8 personas

300 g de harina de fuerza + 30 g para estirar

12 g de levadura fresca de panadería

70 ml de leche tibia

80 g de azúcar

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1/2 limón

1/2 naranja

35 ml de anís dulce

5 g de sal

3 huevos

Menta para decorar

Ingredientes Panquemado | antena3.com

Elaboración

Para hacer la masa, pon en un bol la harina, el anís, el aceite, la leche, la levadura desmenuzada, 60 g de azúcar, la sal y dos huevos. Ralla media naranja y medio limón sobre el bol con ayuda de un rallador. Mezcla hasta que se integren bien todos los ingredientes. Cubre el bol con film transparente de cocina y deja que repose durante 45 minutos (autolisis).

Mezcla hasta que se integren bien todos los ingredientes | antena3.com

Espolvorea la encimera con una pizca de harina y coloca encima la masa. Amasa hasta conseguir una bola lisa y homogénea (unos 15 minutos aproximadamente).

Pon una gota de aceite en un bol e introduce la masa. Deja reposar durante 2-3 horas a temperatura ambiente (primera fermentación).

Cuando doble su volumen, parte la masa por la mitad y haz dos bolas con las manos. Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Tapa con un paño de cocina y deja que repose durante 2-3 horas (segunda fermentación). Cuando metes el dedo en la masa tiene que volver a su sitio.

Cuando doble su volumen, parte la masa por la mitad | antena3.com

Pinta las bolas con el huevo batido y hazles una cruz en el centro. Moja 20 gramos de azúcar con una gota de agua y mezcla bien. Llena con este azúcar húmedo las ranuras que le has hecho al bollo y los alrededores.

Llena con este azúcar húmedo las ranuras que le has hecho al bollo y los alrededores | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 20-25 minutos, con calor arriba y abajo, y con aire para que quede moreno por fuera y muy tierno por dentro. Deja enfriar y sírvelo decorado con unas hojas de menta.