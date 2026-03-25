Para 6-8 personas
Joseba Arguiñano elabora una receta casera de Semana Santa y Pascua: panquemado
Joseba Arguiñano, al igual que su padre, también ha querido preparar una receta típica de Semana Santa. Con este panquemado bien podrías completar el menú que Karlos Arguiñano ha comenzado con un estupendo potaje de garbanzos con espinacas y bacalao.
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Después de hacer la autolisis, cuando empieces a amasar, pon una pizca de harina en la encimera. Esta masa es algo pegajosa, pero añade más harina solo si realmente estuviera inmanejable; es preferible trabajar la masa más húmeda para que salsa un pan muy tierno por dentro.
Ingredientes, para 6-8 personas
- 300 g de harina de fuerza + 30 g para estirar
- 12 g de levadura fresca de panadería
- 70 ml de leche tibia
- 80 g de azúcar
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1/2 limón
- 1/2 naranja
- 35 ml de anís dulce
- 5 g de sal
- 3 huevos
- Menta para decorar
Elaboración
Para hacer la masa, pon en un bol la harina, el anís, el aceite, la leche, la levadura desmenuzada, 60 g de azúcar, la sal y dos huevos. Ralla media naranja y medio limón sobre el bol con ayuda de un rallador. Mezcla hasta que se integren bien todos los ingredientes. Cubre el bol con film transparente de cocina y deja que repose durante 45 minutos (autolisis).
Espolvorea la encimera con una pizca de harina y coloca encima la masa. Amasa hasta conseguir una bola lisa y homogénea (unos 15 minutos aproximadamente).
Pon una gota de aceite en un bol e introduce la masa. Deja reposar durante 2-3 horas a temperatura ambiente (primera fermentación).
Cuando doble su volumen, parte la masa por la mitad y haz dos bolas con las manos. Colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Tapa con un paño de cocina y deja que repose durante 2-3 horas (segunda fermentación). Cuando metes el dedo en la masa tiene que volver a su sitio.
Pinta las bolas con el huevo batido y hazles una cruz en el centro. Moja 20 gramos de azúcar con una gota de agua y mezcla bien. Llena con este azúcar húmedo las ranuras que le has hecho al bollo y los alrededores.
Hornea (con el horno precalentado) a 200º C durante 20-25 minutos, con calor arriba y abajo, y con aire para que quede moreno por fuera y muy tierno por dentro. Deja enfriar y sírvelo decorado con unas hojas de menta.
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