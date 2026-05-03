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¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso

La crema pastelera se utiliza con multitud de recetas de repostería para preparar postres increíbles. Te servirá de mucha ayuda el paso a paso de Karlos Arguiñano.

¿Cómo elaborar una crema pastelera casera fácil y rápida? Arguiñano lo explica paso a paso

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La crema pastelera de Karlos Arguiñano, además de deliciosa, es muy fácil de preparar.

Con ingredientes sencillos que todos tenemos en casa, y sin técnica complicadas, puedes conseguir una crema pastelera perfecta para añadir a tus postres preferidos.

Arguiñano la prepara así para la receta de goxua, y nos ha explicado todo paso a paso y sin complicaciones. Ya verás qué fácil.

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