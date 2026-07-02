"¡Riquísimo!": el helado de frambuesa ideal para refrescarte este verano

Ingredientes, para 4 personas

400 g de frambuesas

370 g de leche condensada

250 ml de nata para montar

50 g de azúcar

12-16 frambuesas (para decorar)

hojas de menta

Elaboración

Pon las frambuesas en una sartén pequeña junto con el azúcar, reservando unas 12 enteras para el final. Cocínalas a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta obtener una textura similar a la de una mermelada o un puré. Pasa la mezcla a un bol, remuévela con una varilla para que quede bien fina y deja que se enfríe.

Monta la nata bien fría con unas varillas eléctricas. Cuando esté semimontada, incorpora la leche condensada y mezcla con movimientos suaves y envolventes. Añade el puré de frambuesas y las frambuesas enteras reservadas. Mezcla de nuevo y vierte la preparación en un molde alargado de unos 24 cm. Cubre con film transparente y deja el molde en el congelador durante 3-4 horas.

Mezcla los ingredientes | Antena 3

Una hora antes de servir, pasa el helado del congelador al frigorífico. Desmóldalo, reparte dos porciones por persona y decora cada ración con 3-4 frambuesas y una hoja de menta. ¡Y a disfrutar!

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