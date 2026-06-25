Bizcochos escabechados de Karlos Arguiñano: "Un dulce clásico de Zamora que puede hacer cualquiera"

Si compras los bizcochos, déjalos fuera del envase unas horas antes de usarlos para que se endurezcan. Si están muy blandos, dales un golpe de horno para que se sequen. Un bizcocho bien seco actuará como una esponja firme y no se deshará al contacto con el líquido.

Ingredientes, para 4 personas

16 bizcochos de soletilla

2 huevos

Aceite de girasol

4 cucharadas de canela en polvo

Nata montada para acompañar

Menta para decorar

Para el almíbar:

½ l de agua

4-5 cucharadas de azúcar

5-6 trozos de cáscara de naranja

Ingredientes Bizcochos escabechados | antena3.com

Elaboración:

Calienta abundante aceite de girasol (unos 300 ml) en una sartén. Bate los huevos y ve pasando los bizcochos de uno en uno por los huevos batidos. Fríelos en la sartén y escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Cuando estén todos fritos, colócalos en una fuente amplia.

Fríelos en la sartén y escúrrelos | antena3.com

Para el almíbar, pon en un cazo el agua, el azúcar y los trocitos de cáscara de naranja. Deja cocer durante 15 minutos y retíralo. Cuando se temple, viértelo por encima de los bizcochos que están en la fuente.

Deja cocer durante 15 minutos y retíralo | antena3.com

Espolvoréalos con canela en polvo. Deja que se enfríen (en el frigorífico) y sirve 3-4 por ración, acompañados con nata montada y decorados con una hoja de menta.

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