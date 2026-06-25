Para 4 personas
Bizcochos escabechados de Karlos Arguiñano: "Un dulce clásico de Zamora que puede hacer cualquiera"
"Estoy enamorado de estas recetas de los jueves, porque voy descubriendo cosas nuevas", afirma Karlos Arguiñano sobre la receta que le proponen Conce, con 101 años, y Loly Alejandro.
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Si compras los bizcochos, déjalos fuera del envase unas horas antes de usarlos para que se endurezcan. Si están muy blandos, dales un golpe de horno para que se sequen. Un bizcocho bien seco actuará como una esponja firme y no se deshará al contacto con el líquido.
Ingredientes, para 4 personas
- 16 bizcochos de soletilla
- 2 huevos
- Aceite de girasol
- 4 cucharadas de canela en polvo
- Nata montada para acompañar
- Menta para decorar
Para el almíbar:
- ½ l de agua
- 4-5 cucharadas de azúcar
- 5-6 trozos de cáscara de naranja
Elaboración:
Calienta abundante aceite de girasol (unos 300 ml) en una sartén. Bate los huevos y ve pasando los bizcochos de uno en uno por los huevos batidos. Fríelos en la sartén y escúrrelos sobre papel absorbente de cocina. Cuando estén todos fritos, colócalos en una fuente amplia.
Para el almíbar, pon en un cazo el agua, el azúcar y los trocitos de cáscara de naranja. Deja cocer durante 15 minutos y retíralo. Cuando se temple, viértelo por encima de los bizcochos que están en la fuente.
Espolvoréalos con canela en polvo. Deja que se enfríen (en el frigorífico) y sirve 3-4 por ración, acompañados con nata montada y decorados con una hoja de menta.
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