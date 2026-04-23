Arguiñano elabora la receta de goxua, un postre de origen alavés que significa 'rico'

El goxua debe comerse metiendo la cuchara hasta el fondo. Si comes solo la parte de arriba, te pierdes el contraste con la nata que equilibra todo el azúcar del caramelo.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema pastelera:

300 ml de leche

200 ml de nata líquida

60 g de azúcar

40 g de harina de maíz refinada

2 yemas

1 huevo

1/2 vaina de vainilla

Ingredientes para la crema pastelera | antena3.com

Para las magdalenas con ron:

2 magdalenas

50 g de azúcar

50 ml de agua

25 ml de ron

Para la nata montada:

150 ml de nata para montar

1 cucharada de azúcar

Para decorar:

Azúcar (para caramelizar)

Hojas de menta

Ingredientes Goxua | antena3.com

Elaboración

Para la crema pastelera, pon casi toda la leche (reserva unos 50 ml) y la nata en un cazo. Abre la media vaina de vainilla longitudinalmente, saca las semillas con la punta de un cuchillo y añádelas. Introduce también la vaina. Lleva la mezcla a ebullición.

Mientras tanto, en un bol, mezcla el azúcar con la harina de maíz. Añade la leche reservada (fría) y remueve bien hasta que no queden grumos. Incorpora el huevo entero y las dos yemas, batiendo hasta que se integren por completo.

Incorpora el huevo entero y las dos yemas | antena3.com

Cuando la leche y la nata hiervan, cuélalas sobre la mezcla anterior para eliminar la vaina y posibles impurezas. Mezcla bien y vuelve a verter todo en el cazo. Cocina a fuego suave sin dejar de remover hasta que la crema coja consistencia. Retira la crema del fuego, ponla en un bol y cúbrela con film transparente (a piel). Deja enfriar en el frigorífico durante al menos una hora.

Para hacer el jarabe para bañar las magdalenas, pon en un cazo el agua y el azúcar. Calienta a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo. Incorpora el ron y deja que la mezcla hierva unos minutos para que se evapore el alcohol y el jarabe espese ligeramente. Reserva.

Incorpora el ron y deja que la mezcla hierva | antena3.com

Para hacer la nata montada, pon la nata (fría) en un bol. Añade el azúcar. Con ayuda de unas varillas eléctricas o manuales, móntala hasta que quede firme. Introdúcela en una manga pastelera y guárdala en el frigorífico hasta el momento de emplatar.

Corta las magdalenas por la mitad o en rebanadas gruesas, según el tamaño de los vasos o las copas en las que vayas a montar el postre.

Pon en el fondo de cada recipiente una capa generosa de nata montada. Coloca encima un trozo de magdalena y, con ayuda de una brocha, empápala bien con el jarabe de ron. Cubre todo con una capa de crema pastelera, procurando que quede nivelada. Espolvorea azúcar por encima y caramelízala con un soplete de cocina hasta que se forme una capa crujiente. Decora con una hoja de menta antes de servir.