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Para 6-8 personas

Karlos Arguiñano elabora la receta de rosquillas caseras de Águeda

Un delicioso postre que destaca por su fácil elaboración, con ingredientes sencillos, en la que solo tienes que mezclar los ingredientes para después amasar. Una vez hecha la forma, únicamente quedará freír las rosquillas caseras de Águeda.

Rosquillas de Águeda

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Haz el agujero central de las rosquillas de buen tamaño, ya que al freírlas la masa crece y el agujero tiende a cerrarse.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 1 huevo (medido en un vaso)
  • 1 medida de aceite de oliva suave
  • 1 medida de leche
  • 2 medidas de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • Ralladura de un limón
  • 3 g de gasificante
  • 400 g de harina de trigo (aprox.)
  • Aceite de oliva suave para freír
  • Azúcar para rebozar
  • Menta para decorar
Ingredientes Rosquillas de Águeda
Ingredientes Rosquillas de Águeda | antena3.com

Elaboración

Para medir los ingredientes, casca el huevo en un vaso. La altura a la que llegue el huevo te servirá para calcular la medida del aceite, la leche y el azúcar.

Para hacer la masa de las rosquillas, pon en un bol el huevo, la leche, el aceite, el azúcar, la ralladura de limón y la sal. Bate con la batidora de varillas (o con una varilla de mano). Añade la harina poco a poco mientras mezclas.

Bate con la batidora de varillas
Bate con la batidora de varillas | antena3.com

Cuando la masa coja consistencia, agrega el gasificante y sigue mezclando con las manos. Ve añadiendo harina según la vaya necesitando, hasta conseguir una masa manejable, que no quede ni muy dura ni muy blanda.

Cuando la masa coja consistencia, agrega el gasificante y sigue mezclando con las manos
Cuando la masa coja consistencia, agrega el gasificante y sigue mezclando con las manos | antena3.com

Ponla en un bol y tápala con film de cocina (a piel). Deja que repose durante 30 minutos, hasta que doble su volumen.

Para hacer las rosquillas, coge una porción de masa del tamaño de una nuez aproximadamente, haz una tira alargada y dale forma de rosquilla. Repite la operación hasta terminar con toda la masa.

Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén (medio litro aproximadamente, que cubra). Incorpora las rosquillas y fríelas durante 1-2 minutos por cada lado.

Incorpora las rosquillas y fríelas
Incorpora las rosquillas y fríelas | antena3.com

En cuanto las retires del aceite, rebózalas en azúcar y deja que se enfríen. Sírvelas en una fuente decorada con una hoja de menta.

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