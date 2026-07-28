FÁCIL
La pizza casera más sencilla y divertida de Karlos Arguiñano
Jamón, patatas y huevo: los tres ingredientes que nunca pensaste que conseguirían una pizza tan ideal y ¡para toda la familia!
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Con la base de la pizza terminada, las posibilidades son infinitas: solo tienes que echarle imaginación y mezclar tus ingredientes favoritos.
Ingredientes, para 4 personas
4 huevos
2 lonchas gruesas de jamón cocido (250 g)
2 patatas
200 g de queso mozzarella rallado
250 ml de salsa de tomate
20 hojas de albahaca
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Perejil
Para la masa:
500 g de harina de fuerza
295 ml de agua
15 g de sal
20 g de levadura fresca de panadería
20 ml de aceite de oliva virgen extra
Sémola de trigo duro (para estirar)
Paso a paso:
Coloca la harina en un recipiente amplio. Disuelve la levadura en el agua y añádela sobre la harina. Incorpora también el aceite y la sal, y mezcla todos los ingredientes con ayuda de una espátula hasta obtener una masa.
Cubre el bol con film transparente y deja reposar la masa a temperatura ambiente durante 30 minutos. Después, pásala a la encimera y amásala durante unos 5 minutos. Devuélvela al bol, vuelve a taparla con film y deja que fermente entre 90 y 120 minutos, o hasta que haya duplicado su volumen.
Una vez fermentada, coloca la masa sobre una superficie espolvoreada con un poco de sémola y estírala hasta formar un rectángulo del mismo tamaño que la bandeja del horno. Forra la bandeja con papel de horno y coloca la masa sobre ella.
Después calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, córtalas en tiras y fríelas hasta que estén bien doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre un plato cubierto con papel absorbente.
Extiende la salsa de tomate sobre la base de la pizza.
Corta el jamón cocido en tiras y repártelo por encima del tomate. Añade las patatas fritas, distribuye el queso sobre toda la superficie y hornea la pizza a 200ºC durante 12-15 minutos. Cuando esté lista, córtala en cuatro porciones y sirve una en cada plato.
Vuelve a calentar la sartén utilizada para freír las patatas y cocina los huevos. Sazónalos y coloca uno sobre cada porción de pizza. Pica las hojas de albahaca y espárcelas por encima. Finaliza decorando los platos con unas hojas de perejil.
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