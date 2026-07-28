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La pizza casera más sencilla y divertida de Karlos Arguiñano

Jamón, patatas y huevo: los tres ingredientes que nunca pensaste que conseguirían una pizza tan ideal y ¡para toda la familia!

Karlos Arguiñano: receta de pizza casera con jamón, patatas y huevo

La pizza casera más sencilla y divertida de Karlos Arguiñano

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Con la base de la pizza terminada, las posibilidades son infinitas: solo tienes que echarle imaginación y mezclar tus ingredientes favoritos.

Ingredientes, para 4 personas

4 huevos

2 lonchas gruesas de jamón cocido (250 g)

2 patatas

200 g de queso mozzarella rallado

250 ml de salsa de tomate

20 hojas de albahaca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la masa:

500 g de harina de fuerza

295 ml de agua

15 g de sal

20 g de levadura fresca de panadería

20 ml de aceite de oliva virgen extra

Sémola de trigo duro (para estirar)

Paso a paso:

Coloca la harina en un recipiente amplio. Disuelve la levadura en el agua y añádela sobre la harina. Incorpora también el aceite y la sal, y mezcla todos los ingredientes con ayuda de una espátula hasta obtener una masa.

Mezcla los ingredientes
Mezcla los ingredientes | antena3.com

Cubre el bol con film transparente y deja reposar la masa a temperatura ambiente durante 30 minutos. Después, pásala a la encimera y amásala durante unos 5 minutos. Devuélvela al bol, vuelve a taparla con film y deja que fermente entre 90 y 120 minutos, o hasta que haya duplicado su volumen.

Una vez fermentada, coloca la masa sobre una superficie espolvoreada con un poco de sémola y estírala hasta formar un rectángulo del mismo tamaño que la bandeja del horno. Forra la bandeja con papel de horno y coloca la masa sobre ella.

Después calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, córtalas en tiras y fríelas hasta que estén bien doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre un plato cubierto con papel absorbente.

Extiende la salsa de tomate sobre la base de la pizza.

Cubre la pizza con salsa de tomate
Cubre la pizza con salsa de tomate | antena3.com

Corta el jamón cocido en tiras y repártelo por encima del tomate. Añade las patatas fritas, distribuye el queso sobre toda la superficie y hornea la pizza a 200ºC durante 12-15 minutos. Cuando esté lista, córtala en cuatro porciones y sirve una en cada plato.

Vuelve a calentar la sartén utilizada para freír las patatas y cocina los huevos. Sazónalos y coloca uno sobre cada porción de pizza. Pica las hojas de albahaca y espárcelas por encima. Finaliza decorando los platos con unas hojas de perejil.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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