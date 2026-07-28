La pizza casera más sencilla y divertida de Karlos Arguiñano

Con la base de la pizza terminada, las posibilidades son infinitas: solo tienes que echarle imaginación y mezclar tus ingredientes favoritos.

Ingredientes, para 4 personas

4 huevos

2 lonchas gruesas de jamón cocido (250 g)

2 patatas

200 g de queso mozzarella rallado

250 ml de salsa de tomate

20 hojas de albahaca

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la masa:

500 g de harina de fuerza

295 ml de agua

15 g de sal

20 g de levadura fresca de panadería

20 ml de aceite de oliva virgen extra

Sémola de trigo duro (para estirar)

Paso a paso:

Coloca la harina en un recipiente amplio. Disuelve la levadura en el agua y añádela sobre la harina. Incorpora también el aceite y la sal, y mezcla todos los ingredientes con ayuda de una espátula hasta obtener una masa.

Mezcla los ingredientes | antena3.com

Cubre el bol con film transparente y deja reposar la masa a temperatura ambiente durante 30 minutos. Después, pásala a la encimera y amásala durante unos 5 minutos. Devuélvela al bol, vuelve a taparla con film y deja que fermente entre 90 y 120 minutos, o hasta que haya duplicado su volumen.

Una vez fermentada, coloca la masa sobre una superficie espolvoreada con un poco de sémola y estírala hasta formar un rectángulo del mismo tamaño que la bandeja del horno. Forra la bandeja con papel de horno y coloca la masa sobre ella.

Después calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, córtalas en tiras y fríelas hasta que estén bien doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre un plato cubierto con papel absorbente.

Extiende la salsa de tomate sobre la base de la pizza.

Cubre la pizza con salsa de tomate | antena3.com

Corta el jamón cocido en tiras y repártelo por encima del tomate. Añade las patatas fritas, distribuye el queso sobre toda la superficie y hornea la pizza a 200ºC durante 12-15 minutos. Cuando esté lista, córtala en cuatro porciones y sirve una en cada plato.

Vuelve a calentar la sartén utilizada para freír las patatas y cocina los huevos. Sazónalos y coloca uno sobre cada porción de pizza. Pica las hojas de albahaca y espárcelas por encima. Finaliza decorando los platos con unas hojas de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas