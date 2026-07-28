La opción vegetariana que conquista a cualquiera: Arguiñano nos sorprende con unas hamburguesas de calabaza exquisitas

Las hamburguesas vegetales no son solo una alternativa ideal si quieres evitar la carne, también son una forma fantástica de comer verdura y de conseguir una receta saludable en pocos minutos.

Se pueden hacer de todas las formas y sabores, pero la combinación que ha hecho Arguiñano para estas hamburguesas son todo un acierto.

Ingredientes, para 4 personas:

½ k de calabaza

1 zanahoria

155 g copos de avena

100 g de queso mozzarella

150 ml de salsa de tomate

60 g de rúcula limpia

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Vinagre

½ cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo

Perejil

Paso a paso:

Pon a hervir una cazuela con abundante agua. Mientras tanto, pela la calabaza, córtala en trozos e incorpórala al agua. Añade sal, tapa la cazuela y deja que se cocine entre 12 y 15 minutos. Cuando esté tierna, escúrrela bien, pásala a un bol y machácala con un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.

Pela la zanahoria, rállala y déjala preparada para después.

En un recipiente amplio, mezcla el puré de calabaza con los copos de avena y la zanahoria rallada. Incorpora una cucharada de perejil picado, la cebolla, el ajo y el comino. Sazona al gusto y remueve hasta integrar todos los ingredientes. Después corta el queso en pequeños dados.

Para dar forma a las hamburguesas, coloca un cuadrado de papel de horno de 10 × 10 cm sobre la encimera y sitúa encima un aro de emplatar de 7 cm de diámetro. Rellena el aro hasta la mitad con parte de la mezcla, añade unos dados de queso en el centro y cúbrelos con más mezcla de calabaza. Presiona ligeramente para compactar la masa, retira con cuidado el aro y coloca la hamburguesa sobre una fuente. Haz lo mismo con las ocho hamburguesas.

Monta las hamburguesas | antena3.com

Una vez montadas, calienta un par de cucharadas de aceite en una plancha y cocina las hamburguesas, sin quitarles el papel de horno, durante unos 3 minutos por cada lado.

Cocina las hamburguesas durante 3 minutos por cada lado | antena3.com

Sirve dos hamburguesas en cada plato junto con un poco de salsa de tomate. Aliña la rúcula con aceite, vinagre y sal, y acompaña el plato con un poquito de ensalada. Termina decorando con unas hojas de perejil.

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