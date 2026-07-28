DE TEMPORADA
La opción vegetariana que conquista a cualquiera: Arguiñano nos sorprende con unas hamburguesas de calabaza exquisitas
Esta alternativa vegetariana de hamburguesas lo tiene todo: es saludable, nutritiva y muy fácil de hacer.
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Las hamburguesas vegetales no son solo una alternativa ideal si quieres evitar la carne, también son una forma fantástica de comer verdura y de conseguir una receta saludable en pocos minutos.
Se pueden hacer de todas las formas y sabores, pero la combinación que ha hecho Arguiñano para estas hamburguesas son todo un acierto.
Ingredientes, para 4 personas:
½ k de calabaza
1 zanahoria
155 g copos de avena
100 g de queso mozzarella
150 ml de salsa de tomate
60 g de rúcula limpia
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Vinagre
½ cucharadita de comino en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita de ajo en polvo
Perejil
Paso a paso:
Pon a hervir una cazuela con abundante agua. Mientras tanto, pela la calabaza, córtala en trozos e incorpórala al agua. Añade sal, tapa la cazuela y deja que se cocine entre 12 y 15 minutos. Cuando esté tierna, escúrrela bien, pásala a un bol y machácala con un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.
Pela la zanahoria, rállala y déjala preparada para después.
En un recipiente amplio, mezcla el puré de calabaza con los copos de avena y la zanahoria rallada. Incorpora una cucharada de perejil picado, la cebolla, el ajo y el comino. Sazona al gusto y remueve hasta integrar todos los ingredientes. Después corta el queso en pequeños dados.
Para dar forma a las hamburguesas, coloca un cuadrado de papel de horno de 10 × 10 cm sobre la encimera y sitúa encima un aro de emplatar de 7 cm de diámetro. Rellena el aro hasta la mitad con parte de la mezcla, añade unos dados de queso en el centro y cúbrelos con más mezcla de calabaza. Presiona ligeramente para compactar la masa, retira con cuidado el aro y coloca la hamburguesa sobre una fuente. Haz lo mismo con las ocho hamburguesas.
Una vez montadas, calienta un par de cucharadas de aceite en una plancha y cocina las hamburguesas, sin quitarles el papel de horno, durante unos 3 minutos por cada lado.
Sirve dos hamburguesas en cada plato junto con un poco de salsa de tomate. Aliña la rúcula con aceite, vinagre y sal, y acompaña el plato con un poquito de ensalada. Termina decorando con unas hojas de perejil.
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