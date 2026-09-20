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Con gelatina, nata o queso

5 formas distintas de hacer mousse con las recetas de Karlos Arguiñano

Del toque clásico de chocolate al aire helado de cítricos o la textura ligera con fruta fresca, el cocinero vasco demuestra que no hay una sola manera de conseguir el postre cremoso perfecto.

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”

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Julián López
Julián López
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La mousse es uno de los grandes comodines de la repostería gracias a su textura etérea, suave y capaz de conquistar a cualquier paladar. Aunque la fórmula tradicional evoca siempre al batido de claras a punto de nieve o nata montada, lo cierto es que existen múltiples técnicas para atrapar aire y dar cuerpo a este postre según los ingredientes utilizados.

Desde la firmeza que aporta la gelatina con frutas de temporada hasta la ligereza del queso fresco o la cremosidad del chocolate fundido, Karlos Arguiñano ha demostrado en sus fogones que no hay una única vía para alcanzar la densidad perfecta.

Mousse de melocotón fresco

Ideal para aprovechar las frutas más jugosas de la temporada. Arguiñano tritura el melocotón fresco hasta obtener un puré fino y lo fija con gelatina neutra disuelta, envolviendo la mezcla con nata montada y azúcar glas.

Si quieres replicar paso a paso la receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano, solo necesitas cuatro ingredientes y un par de horas de reposo en el frigorífico.

Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”

Receta de mousse de melocotón fresco de Karlos Arguiñano: “Os van a aplaudir”

Mousse de lima limón

La opción definitiva para combatir el calor o servir como broche digestivo tras una comida copiosa. Esta técnica combina la potencia ácida de los cítricos con la suavidad de la leche condensada y la nata, sometiéndose a un congelado controlado que crea un bocado refrescante sin perder la burbuja de aire. Descubre los trucos del chef consultando la receta de mousse helada de lima limón de Karlos Arguiñano.

Receta de mousse helada de lima limón, de Arguiñano: "Un postre de restaurante de lujo, pero hecho en casa"

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces

Una alternativa equilibrada y baja en grasa que sustituye la nata por una batida cremosa de queso fresco y yogur. La textura ligera se consigue integrando gelatinas suaves o claras a punto de nieve, rematando el plato con un elegante contraste entre el dulce de membrillo y el toque crujiente de los frutos secos. Revisa todas las proporciones en la receta de mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces.

Mousse de yogur y queso fresco con membrillo y nueces, de Arguiñano: "Un postre casero sencillo y riquísimo"

Mousse de frambuesas

Trabajar con frutos rojos exige dominar el punto de acidez para no apagar el sabor natural de la fruta. Arguiñano elabora un puré de frambuesas tamizado para retirar las semillas y lo mezcla suavemente mediante movimientos envolventes con nata montada. Aprende a conseguir ese vistoso tono rosado sin colorantes artificiales con la receta de mousse de frambuesas de Karlos Arguiñano.

Mousse de frambuesas, de Arguiñano: "Un postre facilísimo que puede hacer cualquiera en casa"

Mousse de chocolate con chantilly

El gran pilar de la repostería clásica. La clave de esta elaboración está en emulsionar chocolate negro fundido con crema chantilly o claras a punto de nieve, prestando especial atención a que el chocolate esté templado para no desarmar el aire de la nata. Consulta todos los detalles para que no se te corte en la receta de mousse de chocolate con chantilly de Karlos Arguiñano.

Postre exprés de Karlos Arguiñano: mousse de chocolate con chantilly
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