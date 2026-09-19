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El botón del arrepentimiento le da una segunda oportunidad a Rubén en La Voz

El talent ha sorprendido con su guitarra interpretando un pasodoble de Los Yesterday, aunque su actuación no ha conseguido que ninguno de los coaches se girase.

El botón del arrepentimiento le da una segunda oportunidad a Rubén en La Voz

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Rubén ha llegado a las audiciones de La Voz dispuesto a conquistar a los coaches con una actuación muy especial. El talent ha cogido su guitarra y ha interpretado ‘Cuandro los ojos abría’, pero no ha conseguido convencer a ningún coach.

Sin embargo, Mika, después de escucharle con atención, se ha arrepentido de su decisión y ha pulsado el botón del arrepentimiento. Un gesto inesperado que ha permitido al coach volver a valorar la actuación del talent y tratar de darle una segunda oportunidad.

El momento ha dejado a todos pendientes de la decisión de Mika y de si finalmente Rubén conseguía aprovechar este inesperado giro de los acontecimientos. ¡No te lo puedes perder!

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