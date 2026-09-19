El botón del arrepentimiento le da una segunda oportunidad a Rubén en La Voz

Rubén ha llegado a las audiciones de La Voz dispuesto a conquistar a los coaches con una actuación muy especial. El talent ha cogido su guitarra y ha interpretado ‘Cuandro los ojos abría’, pero no ha conseguido convencer a ningún coach.

Sin embargo, Mika, después de escucharle con atención, se ha arrepentido de su decisión y ha pulsado el botón del arrepentimiento. Un gesto inesperado que ha permitido al coach volver a valorar la actuación del talent y tratar de darle una segunda oportunidad.

El momento ha dejado a todos pendientes de la decisión de Mika y de si finalmente Rubén conseguía aprovechar este inesperado giro de los acontecimientos. ¡No te lo puedes perder!