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MEJORES MOMENTOS | 19 DE SEPTIEMBRE

Sofía consigue resolver el Panel Final y se lleva 36.000 euros a casa: “¡No me lo creo!”

Sofía ha logrado llegar al Panel Final y, en tan solo unos segundos, ha resuelto la incógnita para llevarse otros 11.000€ al bolsillo.

Sofía y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Sofía consigue resolver el Panel Final y se lleva 36.000 euros a casa: “¡No me lo creo!”

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Borja Tamayo
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A pesar de haber perdido el gajo de los 100.000€ al tener que dárselo a su compañera Sandra, Sofía llegaba a la Gran Final con 25.000€ acumulados. Una cifra que, ya de por sí, parece suficiente como para marcharse por la puerta grande del programa. Sin embargo, esta concursante ha querido a por todas y se ha enfrentado al último panel con absoluta confianza.

Las letras ofrecidas por Jorge Fernández han sido una pequeña ayuda, las elegidas por ella, más pequeña ayuda todavía. Por lo que, durante unos instantes, todo apuntaba a que se iba a quedar sin el sobre que sujetaba el presentador muy cerca de ella.

Ahora bien, la realidad ha sido muy distinta y en tan solo 2 segundos ha dado con la respuesta. El plató ha estallado en aplausos y la emoción se ha apoderado de Sofía cuando el presentador ha abierto el sobre para anunciar que se llevaba 11.000€ extra a su bolsillo: ¡Un total de 36.000€!

¿Te has perdido este emocionante final de programa? Dale play al vídeo de arriba y disfruta del Panel Final completo.

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