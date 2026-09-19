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Verónica Sánchez analiza la relación con sus hijas: “Con Clara surge una afinidad no esperada”

La actriz analiza la compleja relación de su personaje con Catalina y la conexión especial que surge con Clara, la joven que Inés no sabe que es su hija biológica.

Verónica Sánchez analiza la relación con sus hijas

Verónica Sánchez analiza la relación con sus hijas: “Con Clara surge una afinidad no esperada”

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Verónica Sánchez da vida a Inés Lazariego en Las hijas de la criada, uno de los personajes centrales de la serie. Se trata de una mujer valiente, fuerte y luchadora que desconoce que Renata intercambió a su hija por la suya en el momento del nacimiento.

La actriz explica que Inés encuentra en Clara “una afinidad no esperada. Es la hija que a ella le gustaría tener”. Desde su primer encuentro nace entre ellas un vínculo muy especial, aunque ninguna de las dos es consciente del verdadero motivo de esa conexión.

Sobre la relación con Catalina, la joven a la que cree su hija, Verónica Sánchez señala que Inés ha intentado transmitirle sus valores “sin éxito”. “La lectura le parece aburrida, no quiere trabajar, es clasista, quiere que la mantengan…”, detalla la actriz al describir el vínculo entre ambas.

A pesar de esa falta de afinidad, Verónica recalca que Inés quiere a Catalina por encima de todas las cosas. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado la actriz sobre sus tramas!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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